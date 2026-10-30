Ukrajinské Olešky se evakuují. Odminování skončilo, do města míří 25 autobusů

Na krátkém videu zveřejněném stanicí Vesti se Lantratovová ptá: „Je všechno v pořádku?“ A Lubinec jí odpovídá: „Ano, přivítali nás vřele.“
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Ožilo to tu, najednou se nebojíte smrti. Příměří z Olešek cítí i v Chersonu
Podle ruské státní agentury TASS do Olešek také míří humanitární konvoj s potravinami, hygienickými potřebami a palivem. V konvoji jsou novináři z Francie, Itálie, Ruska, Ukrajiny či USA.
Už ve čtvrtek Rusko a Ukrajina oznámily, že v okolí Olešek bylo dokončeno odminování a vše je připraveno k zahájení humanitární operace. Při odminovávání zahynuli dva lidé, sdělila Lantratovová.
Příměří platí v Oleškách od 27. října a mělo by trvat do neděle. Jinde na Ukrajině ale ruská armáda dál útočí, stejně jako Ukrajina posílá drony na Rusko, které sousední zemi napadlo v únoru 2022.
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Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek
Ruské ministerstvo obrany v pátek informovalo, že v noci ruská armáda v Kyjevě a Kyjevské oblasti zasáhla závod na montáž raket, sklad dronů či elektrickou rozvodnu. Podle ukrajinských úřadů přitom v Kyjevě zemřel jeden člověk. Ruské ministerstvo obrany rovněž uvedlo, že v noci armáda sestřelila 1043 ukrajinských dronů nad Ruskem.