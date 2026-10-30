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Ukrajinské Olešky se evakuují. Odminování skončilo, do města míří 25 autobusů

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  8:30
Dobrovolníci Červeného kříže pomáhají s evakuací lidí z okupovaných Olešek na...

Dobrovolníci Červeného kříže pomáhají s evakuací lidí z okupovaných Olešek na Ukrajině. (29. října 2026) | foto: AP

Každodenní život v Ruskem okupovaných Oleškách na Ukrajině (29. října 2026)
Fotografie z Ruskem okupovaných Olešek, kterou zveřejnilo ruské ministerstvo...
Fotografie z Ruskem okupovaných Olešek, kterou zveřejnilo ruské ministerstvo...
Fotografie z Ruskem okupovaných Olešek, kterou zveřejnilo ruské ministerstvo...
55 fotografií
Ombudsmani Ruska a Ukrajiny Jana Lantratovová a Dmytro Lubinec společně navštívili ukrajinské Olešky, kde i v pátek platí humanitární příměří. Při odminovávání zde zemřeli dva lidé. Ruská ombudsmanka řekla, že v pátek do Olešek dorazí 25 autobusů pro evakuaci lidí, což představuje nejméně 750 míst. Obyvatelé podle ní budou moci město opustit do 12:00 našeho času.

Na krátkém videu zveřejněném stanicí Vesti se Lantratovová ptá: „Je všechno v pořádku?“ A Lubinec jí odpovídá: „Ano, přivítali nás vřele.“

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Podle ruské státní agentury TASS do Olešek také míří humanitární konvoj s potravinami, hygienickými potřebami a palivem. V konvoji jsou novináři z Francie, Itálie, Ruska, Ukrajiny či USA.

Už ve čtvrtek Rusko a Ukrajina oznámily, že v okolí Olešek bylo dokončeno odminování a vše je připraveno k zahájení humanitární operace. Při odminovávání zahynuli dva lidé, sdělila Lantratovová.

Příměří platí v Oleškách od 27. října a mělo by trvat do neděle. Jinde na Ukrajině ale ruská armáda dál útočí, stejně jako Ukrajina posílá drony na Rusko, které sousední zemi napadlo v únoru 2022.

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Ruské ministerstvo obrany v pátek informovalo, že v noci ruská armáda v Kyjevě a Kyjevské oblasti zasáhla závod na montáž raket, sklad dronů či elektrickou rozvodnu. Podle ukrajinských úřadů přitom v Kyjevě zemřel jeden člověk. Ruské ministerstvo obrany rovněž uvedlo, že v noci armáda sestřelila 1043 ukrajinských dronů nad Ruskem.

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Ukrajinské Olešky se evakuují. Odminování skončilo, do města míří 25 autobusů

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