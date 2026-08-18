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Nedůvěra či hledání výmluvy za vlastní neschopnost? Proč Trump napadá Omán

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  12:56

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Výtisk íránského deníku Hamšahrí, na jehož titulní straně je fotografie Hormuzského průlivu mezi Perským a Ománským zálivem. Titulek cituje íránského ministra zahraničí Abbáse Araghčího: „Dohoda s Ománem neznamená znovuotevření Hormuzského průlivu“. (9. srpna 2026) | foto: Profimedia.cz

Hrozba amerického prezidenta Donalda Trumpa Ománu vybombardováním ukazuje hloubku jeho frustrace z vleklého konfliktu s Íránem a neschopnosti otevřít Hormuzský průliv. Washingtonu vadí vyjednání s Íránem ohledně námořních tras, podezřívá Omán, že se kloní na stranu Teheránu. Ale možná to je úplně jinak - podle některých pozorovatelů se Trump jednoduše snaží najít obětního beránka.

V pondělí vypršela lhůta pro dohodu o ukončení války stanovená v červnu íránsko-americkým memorandem o porozumění. A Trump při té příležitosti nečekaně verbálně zaútočil na dlouholetého spojence USA v regionu, známého svou politikou přísné neutrality.

„Jestli se nám Omán postaví do cesty, rozbombardujeme je na s***ky,“ prohlásil v souvislosti se snahou otevřít Hormuzský průliv. „Nechovají se moc dobře, ale my je zvládneme stejně snadno jako ostatní,“ řekl o svém spojenci na Blízkém východě.

Státy Zálivu jsou ve skutečnosti dost zklamané z chování USA během samotné války a z faktu, že je nedokázaly ochránit. A hrozby pozici USA v regionu nepomáhají.

Danny Citrinowiczbývalý vedoucí íránského odboru izraelské vojenské rozvědky

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