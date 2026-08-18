V pondělí vypršela lhůta pro dohodu o ukončení války stanovená v červnu íránsko-americkým memorandem o porozumění. A Trump při té příležitosti nečekaně verbálně zaútočil na dlouholetého spojence USA v regionu, známého svou politikou přísné neutrality.
„Jestli se nám Omán postaví do cesty, rozbombardujeme je na s***ky,“ prohlásil v souvislosti se snahou otevřít Hormuzský průliv. „Nechovají se moc dobře, ale my je zvládneme stejně snadno jako ostatní,“ řekl o svém spojenci na Blízkém východě.
Státy Zálivu jsou ve skutečnosti dost zklamané z chování USA během samotné války a z faktu, že je nedokázaly ochránit. A hrozby pozici USA v regionu nepomáhají.