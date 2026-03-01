Omán se stává novou Dubají. Chystá se na dobu po ropě, sází na diplomacii a turisty

Musí ale balancovat mezi požadavky západních turistů, muslimskými tradicemi a ambicemi svých nejbližších sousedů.
Přestože za jeho východní hranicí v Jemenu už od roku 2014 zuří jedna z nejhorších válek moderní historie a tamní Húsíové opakovaně ohrožují klíčovou tepnu námořní dopravy, Omán jako by zůstával stranou všeho dění. Opatrné změny přicházejí až s novým sultánem Hajthanem bin Tárikem, který v roce 2020 po téměř padesáti letech vystřídal na trůnu svého bratrance Kábúse.
Zatímco v metropoli se alkohol neprodává ani v supermarketech, ani v hotelech, ve 200 kilometrů vzdáleném městě Súr člověk najde bar klidně hned vedle hotelové restaurace.