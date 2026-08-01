Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

„Trumpovo“ jezírko neničil olympionik, ale špatná instalace, úřad stáhl jeho obvinění

Autor: ,
  7:48
Bývalý americký olympijský kanoista David Hearn odmítl obvinění z poškození...

Bývalý americký olympijský kanoista David Hearn odmítl obvinění z poškození zrcadlového jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. (9. července 2026) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump v Oválné pracovně informuje o pokrocích v...
Bývalý americký olympijský kanoista David Hearn odmítl obvinění z poškození...
Bývalý americký olympijský kanoista David Hearn odmítl obvinění z poškození...
Bývalý americký olympijský kanoista David Hearn odmítl obvinění z poškození...
78 fotografií
Americké ministerstvo spravedlnosti stáhlo obvinění proti bývalému olympijskému kanoistovi Davidu Hearnovi z úmyslného poškození zrcadlového jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Jezírko bylo pravděpodobně poškozeno špatnou instalací a nešlo o vandalismus, uvedla washingtonská federální prokurátorka Jeanine Pirrová.

Dno jezírka nechal prezident Donald Trump natřít bazénovou barvou v odstínu modři na americké vlajce. Následné problémy s odlupováním barvy připsal vandalismu. Jezírko po napuštění zezelenalo kvůli řasám, správa parku kvůli tomu do vody nalila peroxid vodíku, poté se však barva začala odlupovat. V jezírku a jeho okolí bylo nalezeno několik uhynulých kachňat.

Někdejší trojnásobný olympionik Hearn čelil obvinění z poškození majetku. Federální prokurátorka Pirrová minulý měsíc uvedla, že Hearn 19. června úmyslně strhl nátěr barvy ze dna jezírka a způsobil škodu ve výši 1000 dolarů (21 tisíc Kč).

Dotkl se „Trumpova“ jezírka, čelí obvinění z jeho poničení. Olympionik vinu odmítá

Nové důkazy, které státní zástupci nedávno obdrželi, vyvrací tvrzení, že vinu nesou vandalové. Hearn byl v červnu zadržen poté, co se jezírka dotkl. Médiím řekl, že se materiál odlupoval a že žádný kus nátěru neodlupoval ani nestrhával. Nařčení z vandalismu odmítá.

Vládní právníci ve dvacetistránkovém soudním podání uvedli, že další dokumenty, které ministerstvo vnitra poskytlo po podání obžaloby proti Hearnovi, naznačují, že poškození bazénu bylo důsledkem neodborné instalace provedené dodavatelskou firmou.

Nedávná vizuální prohlídka navíc odhalila poškození po celé ploše bazénu, včetně jeho středu. Podle státních zástupců je přitom nepravděpodobné, že by se případný vandal pokusil odloupnout obklad právě na tomto místě.

V podání Pirrová a její zástupce Michael Spence požádali soudce, aby žalobu Trumpovy administrativy proti Hearnovi zamítl. Hearnovi právníci v následném prohlášení uvedli, že trestní stíhání jejich klienta nemělo být vůbec zahájeno.

Po fiasku kolem Trumpovy renovace jezírka ve Washingtonu začal hon na údajné viníky

Zrušení obžaloby představuje pro americké ministerstvo spravedlnosti nepříjemnou porážku, uvedla agentura AP. Ministerstvo případ prezentovalo jako snahu dohnat k odpovědnosti viníka škod na washingtonské památce, kde Trump zahájil rozsáhlou rekonstrukci před oslavami 250. výročí založení Spojených států. Trump přitom bez předložení důkazů opakovaně tvrdil, že poškození způsobili vandalové. Případ však od počátku provázely problémy s poskytnutím dostatečných důkazů.

Navzdory renovaci, která stála odhadem 13 milionů dolarů (276 milionů Kč) jsou v jezírku nadále řasy a kousky modrého materiálu se začaly odlupovat už po několika dnech.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů

Prodejna Interspar v italském Bolzanu 10.7. 2026

Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu

Záběr z dronu na loď u břehu Dunaje v srbském Apatinu (26. července 2026)

Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...

V sobotu přijde změna, slibuje předpověď. Mapa ukazuje, kde bude pršet

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Vlna veder si dá v Česku v sobotu malou pauzu, aby na začátku příštího týdne opět udeřila. Zatímco v pátek bude vrcholit příliv mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu a odpolední teploty se budou...

Provoz v Hormuzském průlivu prudce klesá, v Ománu byl zasažen tanker

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (18. května 2026)

Podle britské námořní služby (UKMTO) zasáhl projektil neznámého původu tanker plující přibližně 20 kilometrů severovýchodně od ománské obce Límá, ležící na poloostrově Rás Musandam. Zásah poškodil...

1. srpna 2026  7:58

„Trumpovo“ jezírko neničil olympionik, ale špatná instalace, úřad stáhl jeho obvinění

Bývalý americký olympijský kanoista David Hearn odmítl obvinění z poškození...

Americké ministerstvo spravedlnosti stáhlo obvinění proti bývalému olympijskému kanoistovi Davidu Hearnovi z úmyslného poškození zrcadlového jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Jezírko...

1. srpna 2026  7:48

Superdávka pro 238 tisíc domácnosti je tady. Třetina si polepší, polovina pohorší

Spuštění žádostí o dávku státní sociální pomoci, tzv. superdávku, na úřadě...

Přes 238 tisíc domácností v Česku, které pobíraly dávky na bydlení, živobytí a děti, přechází od 1. srpna na superdávku. Dosavadní čtyři podpory se ruší. Nejméně o 500 korun si od nynějška polepší...

1. srpna 2026  7:38

Rusko pokračuje v útocích na Kyjev, v noci zemřelo nejméně devět lidí

Rusko stupňuje své útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. Při nočních útocích...

Ruský noční útok balistickými střelami na Kyjev si podle ukrajinských záchranných složek vyžádal nejméně devět mrtvých a 23 zraněných, zatímco Rusko v posledních týdnech zesiluje údery proti nimž...

1. srpna 2026  5:47,  aktualizováno  7:25

Ze studentů se stali vojáci, jejich výcvik ukončila slavnostní přísaha

Instruktor vyhodnocuje výsledky střelby se studenty a poskytuje jim zpětnou...

Pro tisícovky středoškoláků vyvrcholilo 31. července čtyřtýdenní dobrovolné vojenské cvičení slavnostní přísahou u deseti posádek české armády včetně té opavské. Studenti při náročném výcviku získali...

1. srpna 2026  6:48

Polsko se obrací proti Ukrajincům. Zášť živí politika, stopy vedou i do Ruska

Premium
Lidé protestují ve Varšavě proti nenávisti namířené vůči Ukrajincům. (19....

V Polsku přibývá útoků na Ukrajince – od slovních urážek až po fyzické násilí. Odborníci varují, že protiukrajinské nálady přiživují dezinformace i ruské vlivové operace. Uprchlíci se ale stávají...

1. srpna 2026

Nejdražší samota je v Praze. Ani nejvyšší mzdy často nestačí na vlastní nájem

Premium
ilustrační snímek

Život o samotě vychází v českém hlavním městě nejdráž ze všech krajů. Přestože zde zaměstnanci pobírají nejvyšší mzdy, většinu příjmu jednotlivcům pohltí bydlení. Po nájmu a energiích jim podle...

1. srpna 2026

Vaříme se, stěžují si pacienti nemocnic. Bojovná babička zařídila dětem klimatizaci

Premium
Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně má zatím centrální klimatizaci ve...

Zatímco lékaři radí, jak zvládat vedro, na potíže si stěžují pacienti v přehřátých nemocničních pokojích bez možnosti chlazení. Redakce oslovila desítky zařízení i ministerstvo zdravotnictví. Všichni...

1. srpna 2026

V Saském Švýcarsku při bouřce zahynul člověk, tři další utrpěli vážná zranění

Ilustrační foto.

Při silné bouřce v Saském Švýcarsku nedaleko hranic s Českem v pátek večer zahynul jeden člověk a tři další utrpěli vážná zranění, v letním divadle v Rathenu na ně spadl strom. Informovala o tom...

31. července 2026  23:28

Blesk přerušil provoz vlaků v Hradci. Počasí zkomplikovalo dopravu i jinde

ilustrační snímek

Úder blesku přerušil v pátek večer asi na půl hodiny provoz vlaků v Hradci Králové. Bouřky a silný vítr komplikovaly dopravu i na dalších tratích v Česku. Vyplývá to z informací státní Správy...

31. července 2026  23:19

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

U základny v San Diegu se zřítila stíhačka F-35B, pilot se katapultoval

U vojenské základny v San Diegu ve Spojených státech se zřítila stíhačka F-35B...

U vojenské základny v San Diegu ve Spojených státech se v pátek zřítila stíhačka F-35B námořní pěchoty. Pilot se zvládl katapultovat a záchranáři ho následně převezli do nemocnice, o jeho stavu ale...

31. července 2026  23:12

ČHMÚ vydal výstrahu s extrémním stupněm nebezpečí před teplem

Míst k opláchnutí nebo napití najdou lidé v centru Brna přehršel. Na snímku...

Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vydali v pátek po desáté hodině večerní výstrahu označenou červenou barvu. V praxi to znamená extrémní stupeň nebezpečí. Výstraha je platná...

31. července 2026  23:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×