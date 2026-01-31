Olympiáda láká i mafii, Itálie proti ní vytasila umělou inteligenci

„Zimní olympiády představují významnou událost i z ekonomického a finančního hlediska a vzhledem k realizaci důležitých infrastruktur by mohly představovat příležitost pro zločinecké organizace, které mají zájem vstoupit do zadávání veřejných zakázek,“ uvedlo ve své zprávě z loňského roku speciální oddělení boje proti mafiím DIA, které působí při ministerstvu vnitra.
Úřad v roce 2024, což je poslední dostupný údaj, prověřil několik tisíc firem a jednotlivců s tím, že zaznamenal zhruba pět desítek pozitivních případů.
|
Olympiáda přitahuje luxus. V centru dění se otevírají nové butiky
„Naše společnost vypracovala postup pro dodržení legality ve spolupráci s oddělením pro boj s mafií ministerstva vnitra,“ uvedla společnost Simico na dotaz ČTK, jak se snaží zabránit proniknutí mafií do veřejných zakázek. Simico spravuje zakázky, které financuje centrální vláda. Jedná se o zhruba 100 projektů v hodnotě přibližně 3,5 miliardy eur. Společnost poukázala například na svou aplikaci, kdy lustrování firem provádí za pomoci umělé inteligence. Protokol o spolupráci podepsala například také s finanční policií.
Pro mafie, které jsou spojovány spíše s jižními regiony, není překážkou skutečnost, že olympiáda se odehraje na severu Itálie. Italské zločinecké organizace se snaží využít ekonomických příležitostí, a to i v případě, že se dějí mimo území, kde mají historické kořeny, řekl ČTK Leonardo Ferrante z protimafiánské organizace Libera. Ferrante je jedním z vedoucích projektu Open Olympics, který monitoruje organizaci olympijských her.
|
Turisté budou mít smůlu. Itálie se chystá na olympiádu, sjezdovky se zavírají
Podle Ferranteho malá transparentnost a výjimky z běžných procedur při zadávání zakázek, čehož využily úřady pro zadávání zakázek souvisejících s olympijskými hrami, vytváří prostředí, které je náchylné k infiltraci mafií. „Spěch není nikdy přátelský k dodržování zákonů,“ uvedl Ferrante. Podle něj by společnost Simico měla na svých stránkách zveřejňovat více údajů o subdodavatelích, mezi kterými by mohly být firmy s mafiánskými vazbami.
V prosinci italské ministerstvo vnitra uvedlo, že loni šesti desítkám firem zakázalo účastnit se zakázek souvisejících s olympijskými hrami, protože nesplnily požadavky týkající se kontroly případných kontaktů s mafií. O vyšetřování, které v konkrétních případech mohla zahájit policie či státní zastupitelství, se podle Ferranteho veřejnost dozví zřejmě až po konci her vzhledem k náročnosti takových šetření.