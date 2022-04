Červený kabát, žlutá vesta. Děvčátko z Schindlerova seznamu pomáhá uprchlíkům

Dnes dvaatřicetileté Oliwii Dabrowské byly pouze tři roky, když ztvárnila roli dívenky s červeným kabátem v americkém filmu Stevena Spielberga. Oscarový snímek se odehrává během druhé světové války a vypráví o německém obchodníkovi Oscaru Schindlerovi, který zachránil stovky Židů před holokaustem.

Červený kabát malé herečky se stal silným symbolem celého příběhu. Byl totiž jediným barevným prvkem v jinak černobílém filmu a představoval zejména naději.

Kdysi tříletá herečka nyní dostála symbolice své dětské role, když začala pomáhat jako dobrovolnice na polsko-ukrajinské hranici.

Koordinátorka dobrovolnické skupiny

Dabrowská má podle amerického deníku NY Post na starosti celou skupinu dobrovolníků, kteří pomáhají ukrajinským uprchlíkům po příchodu k polským hranicím. Už v březnu také vyzvala svých 22 000 sledujících na Instagramu, aby tyto prchající ukrajinské civilisty finančně podpořili. Kromě toho také pomohla nalézt domov několika desítkám rodin.

Dne 13. března zveřejnila svou fotku v reflexní vestě u polsko-ukrajinské hranice v Korczowé, necelých 20 kilometrů od místa, kde Rusko toho dne bombardovalo Javoriv.

O den později pak napsala, že pro to, co viděla, nemá slova. „Nemohu říct, co všechno jsem tam viděla, protože nemám v hlavě ta správná slova. Kdo to nikdy neviděl, nedokáže si představit strach, který se skrývá v očích lidí prchajících před válkou,“ napsala.

O dobrovolnictví informuje na Instagramu

Dabrowská, pocházející z polského Krakova, zveřejnila na Instagramu mezi svými prvními příspěvky právě tu fotku, na níž je zobrazená právě její ikonická filmová role.

„Vždy byla symbolem naděje. Nechť je jím znovu,“ napsala k příspěvku Dabrowská.

Oliwia Dabrowska jako malá holčička ve filmu Stevena Spielberga.

Dodala, že nikdo z dobrovolníků neočekává slova díků. „My jen děláme svou práci,“ řekla pak v živém přenosu.

V polovině dubna pak oznámila, že projekt přejmenovává na Naději pro Ukrajinu. „Protože to, co momentálně potřebujeme nejvíc, je naděje,“ upřesnila. „Nezapomeňte, že každý malý skutek pomáhá. Nedokážu vyjádřit, jak jsem vděčná, že tolik z vás je ochotných nás podpořit. Ani nevíte, jak moc to pro mě znamená,“ dodala Dabrowská.

Schindlerův seznam už nechce nikdy vidět

Dabrowská o vlivu, který na ni měla role v Schindlerově seznamu, mluvila již v rozhovoru v roce 2013.

Tenkrát pro list The Times uvedla, že byla zděšená, když film sledovala. „Bylo to příliš hrozné. Moc jsem tomu nerozuměla, ale byla jsem si jistá, že už se na to nikdy v životě nechci dívat,“ řekla tehdy.

Lituje hlavně toho, že se na film podívala už ve svých jedenácti letech.

„Slíbila jsem režisérovi Spielbergovi, že se na film nebudu dívat, dokud mi nebude osmnáct. Ale porušila jsem to a viděla ho v pouhých jedenácti,“ upřesnila v úterním rozhovoru pro ČT24 Dabrowská.

Podle svých slov neměla žádný specifický důvod pro to, aby začala uprchlíkům pomáhat. Přesto v děvčátku s červeným kabátem jistou symboliku a paralelu k současnému utrpení vidí.

„Každé jedno dítě, každá jedna žena, každá jedna dívka – ty všechny jsou pro mě dívkou v červeném kabátu. Všechny jsou nevinnými obětmi války. Vidím ji (dívku v červeném kabátu) v jejich očích, v mrtvých tělech, protože i ona ve filmu zemřela,“ uzavírá Dabrowská.