Děti se mu smály, že je Kyklop. Překonal šikanu i ztrátu oka, dnes šíří osvětu

Narodil se s nemocí zvanou neurofibromatóza, kdy se na jeho nervech prakticky po celém těle tvořily nezhoubné nádory. Ty nakonec neušetřily ani jeho pravé oko. „Jako každé dítě jsem měl chvíle zmatku a nejistoty, zvláště když jsem si začal uvědomovat, že vypadám jinak,“ říká se smutkem v hlase Bromley.
„Byla to celoživotní cesta lékařské péče, odolnosti a učení se sebevědomému životu navzdory výzvám,“ dodává Oliver.
|
V pubertě podstoupil několik rekonstrukčních operací a kraniotomii, aby mu lékaři mohli odstranit nádory v oblasti hlavy. I přes velmi těžké chvíle ale našel sílu v rodině a víře.
„Měl jsem neuvěřitelné štěstí, že jsem vyrůstal v milující rodině, která mi neustále připomínala, že jsem byl stvořen s určitým smyslem a hodnotou,“ vzpomíná na své pevné zázemí.
Oliverovi rodiče a prarodiče mu tak pomáhali budovat sebevědomí. „Naučili mě, že moje hodnota není definována mým vzhledem, ale tím, kým jsem uvnitř, a boží láskou ke mně. Zejména moje babička mi říkávala: ‚Každé ráno se probuď, uvědom si, kdo jsi, a jdi dál.‘“
|
Oliver je dnes ženatý se svou láskou Bridget a snaží se rozptýlit mýty o své nemoci. „Mnoho lidí je laskavých, uctivých a upřímně podporujících. Přál bych si, aby více lidí chápalo, že neurofibromatóza není nakažlivá. Nemůžete se nakazit tím, že jste v mé blízkosti. Je to genetická porucha,“ vysvětluje Brit.
Oliver dnes učí lidi milovat sami sebe, přijímat odlišnosti a čelit světu s grácií. „Život s mou nemocí formoval velkou část mého života, ale také posílil mé odhodlání zvyšovat povědomí, bojovat proti stigmatu a ukazovat, že diagnóza neurčuje vaši hodnotu,“ dodává statečný muž.