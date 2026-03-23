Děti se mu smály, že je Kyklop. Překonal šikanu i ztrátu oka, dnes šíří osvětu

  20:31
Oliver Bromley (44) z britského Surrey čelil šikaně už od dětství. „Když vypadáte jinak, lidé se k vám chovají jinak,“ říká dnes úspěšný poradce v oblasti duševního zdraví. Děti mu říkaly všemi možnými jmény, včetně kyklopa, protože kvůli vzácné genetické poruše přišel o jedno oko.
Oliver Bromley z britského Surrey kvůli neurofibromatóze čelil šikaně už od...

Oliver Bromley z britského Surrey kvůli neurofibromatóze čelil šikaně už od dětství. Dnes je úspěšným poradcem v oblasti duševního zdraví. | foto: Profimedia.cz

Oliver Bromley z britského Surrey kvůli neurofibromatóze čelil šikaně už od...
Oliver Bromley z britského Surrey kvůli neurofibromatóze čelil šikaně už od...
Oliver Bromley z britského Surrey kvůli neurofibromatóze čelil šikaně už od...
Oliver Bromley z britského Surrey kvůli neurofibromatóze čelil šikaně už od...
10 fotografií

Narodil se s nemocí zvanou neurofibromatóza, kdy se na jeho nervech prakticky po celém těle tvořily nezhoubné nádory. Ty nakonec neušetřily ani jeho pravé oko. „Jako každé dítě jsem měl chvíle zmatku a nejistoty, zvláště když jsem si začal uvědomovat, že vypadám jinak,“ říká se smutkem v hlase Bromley.

„Byla to celoživotní cesta lékařské péče, odolnosti a učení se sebevědomému životu navzdory výzvám,“ dodává Oliver.

V pubertě podstoupil několik rekonstrukčních operací a kraniotomii, aby mu lékaři mohli odstranit nádory v oblasti hlavy. I přes velmi těžké chvíle ale našel sílu v rodině a víře.

„Měl jsem neuvěřitelné štěstí, že jsem vyrůstal v milující rodině, která mi neustále připomínala, že jsem byl stvořen s určitým smyslem a hodnotou,“ vzpomíná na své pevné zázemí.

Oliverovi rodiče a prarodiče mu tak pomáhali budovat sebevědomí. „Naučili mě, že moje hodnota není definována mým vzhledem, ale tím, kým jsem uvnitř, a boží láskou ke mně. Zejména moje babička mi říkávala: ‚Každé ráno se probuď, uvědom si, kdo jsi, a jdi dál.‘“

Oliver je dnes ženatý se svou láskou Bridget a snaží se rozptýlit mýty o své nemoci. „Mnoho lidí je laskavých, uctivých a upřímně podporujících. Přál bych si, aby více lidí chápalo, že neurofibromatóza není nakažlivá. Nemůžete se nakazit tím, že jste v mé blízkosti. Je to genetická porucha,“ vysvětluje Brit.

Oliver dnes učí lidi milovat sami sebe, přijímat odlišnosti a čelit světu s grácií. „Život s mou nemocí formoval velkou část mého života, ale také posílil mé odhodlání zvyšovat povědomí, bojovat proti stigmatu a ukazovat, že diagnóza neurčuje vaši hodnotu,“ dodává statečný muž.

