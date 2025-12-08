Putina mohou ohrozit jen váleční jestřábi. Ti se nebojí smrti, říká ruská právnička

Premium

Fotogalerie 5

Olga Sadovská, ruská právnička a předsedkyně Výboru proti mučení (5. prosince 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Adam Hájek
  20:00
Z Ruska neodešla ani po začátku války. Dál vyšetřuje případy mučení ve věznicích a na policejních služebnách, i když dostala cejch „zahraničního agenta“. „Ekonomický kolaps Ruska, který by mohl lidi vyhnat do ulic, je strašně daleko. Potenciál ekonomiky je stále obrovský,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz právnička Olga Sadovská.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Nejen Petrohradem dnes hýbe kauza Naoko, která se točí kolem zatčení mladých pouličních muzikantů zpívajících protiválečné písně. Proč se tento protest objevil právě nyní, po téměř čtyřech letech války? A proč jsou jeho hlasem právě mladí Rusové?
V Rusku po rozpadu Sovětského svazu došlo k zásadní změně v paradigmatu výchovy dětí. Během sovětských časů nebyl v rodinách kladen tak silný důraz na děti. Žily v rodině, ale nebyly jejím středobodem. Po rozpadu Sovětského svazu došlo k obrovskému poklesu porodnosti. V době totální nejistoty nikdo nechtěl rodit, takže jsme zažili velmi vážný demografický propad, jehož výsledkem je nedostatek dětí narozených od počátku 90. let do roku 2000.

Lidé zprávy z války nechtějí. Samozřejmě jsou stále ovlivňováni propagandou, ale pokud si mohou vybrat, tak tyto zprávy nechtějí vidět nebo číst. Snaží se od nich distancovat.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? Radí bezpečnostní expert

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Influencer má závodiště v Českém krasu. Černá stavba na večírky, kritizuje starosta

Závodiště v CHKO provozuje Richard Zelinka, koloběžkář a influencer.

U Srbska na Berounsku v Chráněné krajinné oblasti Český kras stojí závodiště s megarampami pro koloběžky a motorky. Komplex provozuje influencer a vicemistr světa v jízdě na koloběžce Richard...

Ukrajinsko-evropský návrh je skoro hotov. Nemůžeme se vzdát území, řekl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se účastní schůzky s německým...

Ukrajina s Evropou chtějí svůj návrh podoby mírového plánu dokončit do úterý, aby ho mohly předat Spojeným státům. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to prohlásil po jednání s britským...

8. prosince 2025  20:22

V Mnichovicích se sesunul podchod, provoz trati mezi Strančicemi a Senohraby stojí

Mladík v Černošicích uvázl ve dveřích osobního vlaku, který ho následně několik...

Na železniční trati v Mnichovicích mezi Prahou a Benešovem se zastavil po 19. hodině provoz kvůli poškození kamenné mostní konstrukce. Na místě zasahují hasiči, přijede statik. Trať stojí v úseku...

8. prosince 2025  20:19

Každý muž pod sto kilo je jen záložka. Maďarští dělníci se svlékli kvůli charitě

Dělníci maďarského metalurgického provozu se rozhodli nafotit kalendář, ve...

Dělníci maďarského metalurgického závodu Csepeli Szerszámgépgyár v Budapešti se rozhodli nafotit kalendář, ve kterém pózují polonazí. Jejich cílem je nejenom vybrat peníze pro školy, ale také...

8. prosince 2025

Putina mohou ohrozit jen váleční jestřábi. Ti se nebojí smrti, říká ruská právnička

Premium
Olga Sadovská, ruská právnička a předsedkyně Výboru proti mučení (5. prosince...

Z Ruska neodešla ani po začátku války. Dál vyšetřuje případy mučení ve věznicích a na policejních služebnách, i když dostala cejch „zahraničního agenta“. „Ekonomický kolaps Ruska, který by mohl lidi...

8. prosince 2025

Důchodci, kteří lpí na důchodu v hotovosti poštou, zaplatí za službu skoro stovku

Budova centrály České pošty (hlavní pošta) v Jindřišské ulici v Praze (2023)

Poplatek za hotovostní výplatu důchodu Českou poštou se od ledna zvýší o 16 korun na 94 korun. Zaplatí jej důchodci při výběru důchodu na přepážce nebo od poštovního doručovatele. Oznámila to v...

8. prosince 2025  19:38

Přišli všichni. Martin Moravec podepisoval se spoluautory své knižní rozhovory

V knihkupectví Luxor na Václavském náměstí se konala autogramiáda spisovatele a...

Palác knih Luxor na Václavském náměstí zaplnili v pondělí večer čtenáři knižních rozhovorů Martina Moravce. Ten zde společně se svými šesti spoluautory uspořádal velkou autogramiádu. Jak sám říká, až...

8. prosince 2025  19:29

Británie hledá plyšáka. Ve stratosféře se odpojil od balónu a spadl na Zem

Škola pátrá po plyšovém medvídkovi, který spadl ze stratosféry

Britská základní škola ve Walhamptonu vyzvala veřejnost, aby pomohla najít plyšového medvídka jménem Bradford. Ten byl 10. listopadu vyslán do stratosféry pomocí meteorologického balónu a během...

8. prosince 2025  19:14

Evropa má větší síly než USA. Na Rusko jí chybí jen sebevědomí, vzkazuje generál

Posádka tanku dánské královské armády po vojenském cvičení NATO Multinational...

Evropské státy už dnes disponují větším vojenským potenciálem schopným je ubránit před Ruskem, než si samy připouštějí. Jejich slabinou je roztříštěnost, kterou se ale pod iniciativou mocností...

8. prosince 2025  19:06

Mažu tě. Po pokutě od Evropské komise nařídil Elon Musk odstranit z X její účet

Americký miliardář Elon Musk (1. listopadu 2023)

Sociální sít X miliardáře Elona Muska zrušila reklamní účet Evropské komisi (EK) a zablokovala ji tak možnost na platformě inzerovat. Podle produktového manažera X Nikity Biera komise účet využila k...

8. prosince 2025  18:39

Velká vlna zabila na Kanárských ostrovech čtyři lidi. Dva z nich byli Slováci

Tenerife

Čtyři lidé, z nichž jsou dva ze Slovenska, zemřeli na španělském ostrově Tenerife poté, co je smetla velká vlna. Agentura AFP původně informovala o třech mrtvých a třech zraněných, z nichž jeden...

8. prosince 2025  10:52,  aktualizováno  18:35

Pochod mezi pastvinami. Jak mě na pražské „Vueltě“ předběhla i chrchlající koza

Spolek Pražská pastvina spolu s dobrovolníky hnal stádo koz na novou pastvinu.

Pražským Zlíchovem se nese mečení a cinkání. Z místní vyhlídky právě vyráží netradiční pochod. Stádo koz doprovází obdobný počet výletníků. Vydávají se na pochod mezi pastvinami. Po celou dobu je to...

8. prosince 2025  18:23

Naložme zločincům ještě tvrdší tresty, chtějí Češi. I když nevěří, že to pomůže

Vazební věznice Hradec Králové

Většina Čechů chce pro zločince přísnější tresty. Přitom ale jen třetina lidí věří, že trest pachatele odradí od dalších zločinů. Vyplývá to z říjnového průzkumu Institutu pro kriminologii a sociální...

8. prosince 2025  18:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.