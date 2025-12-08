Putina mohou ohrozit jen váleční jestřábi. Ti se nebojí smrti, říká ruská právnička

Nejen Petrohradem dnes hýbe kauza Naoko, která se točí kolem zatčení mladých pouličních muzikantů zpívajících protiválečné písně. Proč se tento protest objevil právě nyní, po téměř čtyřech letech války? A proč jsou jeho hlasem právě mladí Rusové?
V Rusku po rozpadu Sovětského svazu došlo k zásadní změně v paradigmatu výchovy dětí. Během sovětských časů nebyl v rodinách kladen tak silný důraz na děti. Žily v rodině, ale nebyly jejím středobodem. Po rozpadu Sovětského svazu došlo k obrovskému poklesu porodnosti. V době totální nejistoty nikdo nechtěl rodit, takže jsme zažili velmi vážný demografický propad, jehož výsledkem je nedostatek dětí narozených od počátku 90. let do roku 2000.
Lidé zprávy z války nechtějí. Samozřejmě jsou stále ovlivňováni propagandou, ale pokud si mohou vybrat, tak tyto zprávy nechtějí vidět nebo číst. Snaží se od nich distancovat.