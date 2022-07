Už zase vidí. Ukrajinka byla symbolem invaze, dnes učí děti v Polsku

„Chvíli bylo ticho, pak jsem uslyšela nářek a volání o pomoc. Krev mi stékala po tváři, nic jsem neviděla. Bolest jsem necítila, protože jsem byla v šoku,“ popsala před pár měsíci Olena chvíli, kdy jí Rusové navždy změnili život.

Dvaapadesátiletá žena se právě balila před odjezdem z ostřelovaného okolí Charkova na severovýchodě Ukrajiny, když raketa zasáhla místo, kde s manželem obvykle parkovali auto. Oba přežili, Oleně se však střepy z rozbitého okna zaryly do tváře a pravého oka.

Přestala na něj vidět a první prognózy byly chmurné. „Měla jsem poraněnou bulvu a oddělenou sítnici,“ řekla v březnu s tím, že se neví, zda na poraněné oko ještě někdy uvidí.

Ovšem poté, co Olenina fotografie obletěla svět a její zakrvácená zafačovaná tvář se stala symbolem brutality ruského vpádu, se na ni usmálo štěstí. Po dvanácti dnech, které s rodinou přežívala ve sklepě chaty u Charkova, odjela vlakem do polských Katovic.

A s pomocí britských novinářů se spojila s lékaři, kterým se nakonec podařilo Ukrajince zrak z velké části vrátit. Zachránily ji injekce se silikonovým olejem a další operace ji ještě čeká. Lékaři doufají, že pak se jí oko zcela uzdraví. „Mělo by to být do dvou měsíců,“ říká Olena. Stále je však možné, že věci tak dobře nepůjdou a bude potřeba víc procedur.

Už dnes nicméně může díky umění expertů znovu učit. Olena se ujala dětí ukrajinských uprchlíků, kteří stejně jako ona utekli k sousedům. „Zapomínám při tom, že jsem v Polsku, a mé obavy mizí. Mám v duši spoustu lásky a chci ji dát dětem. Dávají mi radost, jakou jsem necítila od chvíle, kdy válka začala,“ vypráví. Jak ona, tak „její“ děti ve třídě trpí postraumatickou poruchou.

Sama dlouho bojovala s nočními můrami, u žáků se zase prožité hrůzy ukazovaly na výkresech. „Buď kreslili válku nebo to, jaký byl život předtím. Svůj dům, matku a otce, stejně jaké své sny a naděje na mír. Dívky spíš malují maminku, chlapci zase válečnou techniku,“ uzavírá.

Olenina zraněná tvář se na začátku války objevila na titulní straně mnoha světových deníků: