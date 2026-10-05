Tento text píši na začátku října 2026 v Kyjevě. Ve městě jsou částečně uzavřené mosty. Probíhají útoky na energetiku, podniky, sklady, datová centra. Ukrajina za poslední týden poprvé za sto let nevytavila ani jednu tunu oceli. V roce 2014 se v Kyjevě denně rodilo 95 dětí. V roce 2026 je to 44.
Taková je dnešní REALITA.
Je nepříjemné si něco takového přiznat. Daleko příjemnější je poslouchat slova o síle, nezlomnosti a odhodlání. Ale pokud jste nemocní a nepřiznáte si to, tak se nevyléčíte. Funguje to v medicíně i v politice. Pokud si realitu přiznáme, máme šance ji alespoň o trochu zlepšit.
„Jaká je naše strategie?“ ptá se Hončarenko. „Pokud se poctivě podíváme na její podstatu, vypadá přibližně takto: Čekáme na zázrak.“