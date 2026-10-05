Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

„Prohráváme, musíme se s Rusy domluvit.“ Kacířský manifest pobouřil Ukrajinu

Adam Hájek
  14:28
Premium

Další útok. Obyvatel Kyjeva hledá v troskách svého domu svou ženu a její matku (30. září 2026) | foto: Gleb GaranichReuters

Bouřlivou debatu vyvolal na Ukrajině manifest poslance Oleksije Hončarenka, který přišel se svým vlastním návrhem mírových rozhovorů s Ruskem. Podle něj nic jiného nezbývá, protože z dlouhodobé perspektivy má Rusko ve válce navrch.

Tento text píši na začátku října 2026 v Kyjevě. Ve městě jsou částečně uzavřené mosty. Probíhají útoky na energetiku, podniky, sklady, datová centra. Ukrajina za poslední týden poprvé za sto let nevytavila ani jednu tunu oceli. V roce 2014 se v Kyjevě denně rodilo 95 dětí. V roce 2026 je to 44.

Taková je dnešní REALITA.

Je nepříjemné si něco takového přiznat. Daleko příjemnější je poslouchat slova o síle, nezlomnosti a odhodlání. Ale pokud jste nemocní a nepřiznáte si to, tak se nevyléčíte. Funguje to v medicíně i v politice. Pokud si realitu přiznáme, máme šance ji alespoň o trochu zlepšit.

„Jaká je naše strategie?“ ptá se Hončarenko. „Pokud se poctivě podíváme na její podstatu, vypadá přibližně takto: Čekáme na zázrak.“

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Nejčtenější

Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...

Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain

ilustrační snímek

Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...

OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty

Václav Havel na výletě s českými skauty. (1993)

Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...

Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela

Na brífinku k nálezu mrtvého těla ve Frýdku-Místku vystoupili šéf kriminálky...

Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...

Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí

Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...

Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...

Vláda schválila novou kulturní politiku. Klempíř má Babišovou podporu

Přímý přenos
Jednání vlády. Financování asistentů pedagoga v základních školách. Na snímku...

Vláda schválila návrh nové státní kulturní politiky, který kritizovaly profesní asociace, sdružení, platformy i odbory. Vznikl totiž podle nich bez zapojení odborné veřejnosti. Ministr kultury za...

5. října 2026  5:54,  aktualizováno  14:49

Dělníci našli v kasárnách lidské ostatky, může jít o oběť poválečného masakru

Stavební práce v bezprostředním místě nálezu okamžitě ustaly. V pondělí dělníci...

Na místě někdejších dragounských kasáren v Postoloprtech na Lounsku, kde se po skončení druhé světové války odehrálo masové vraždění německého obyvatelstva a nyní tam probíhá výstavba obytné čtvrti,...

5. října 2026  14:39

Marvanová u soudu k Dozimetru. Hlubuček na mě křičel, že budu poslouchat, popsala

V pondělí se k Obvodnímu soudu pro Prahu 9 vrátila kauza Dozimetr. Jako...

V pondělí se k Obvodnímu soudu pro Prahu 9 vrátila kauza Dozimetr. Jako svědkyně vypovídá bývalá pražská radní a současná senátorka a zastupitelka Hana Kordová Marvanová. Ta v inkriminované době...

5. října 2026,  aktualizováno  14:37

„Prohráváme, musíme se s Rusy domluvit.“ Kacířský manifest pobouřil Ukrajinu

Premium
Další útok. Obyvatel Kyjeva hledá v troskách svého domu svou ženu a její matku...

Bouřlivou debatu vyvolal na Ukrajině manifest poslance Oleksije Hončarenka, který přišel se svým vlastním návrhem mírových rozhovorů s Ruskem. Podle něj nic jiného nezbývá, protože z dlouhodobé...

5. října 2026  14:28

Vřava ve Francii nabírá tragické rozměry, policejní granát utrhl chlapci ruku

Francouzští středoškoláci se shromažďují před lyceem Turgot v Paříži během...

Stovky středních škol ve Francii v pondělí zasáhl další den studentských protestů proti poměrům ve školství, kterému se podle demonstrantů nedostává peněz. Na některých místech protesty opět...

5. října 2026  14:13

Havel by měl politikům co říct i dnes, řekl Vystrčil. Citoval jeho ostrý projev

Předseda Senátu Miloš Vystrčil spolu s Dagmar Havlovou odhalili v Senátu...

Kritika nemorálního chování mocných nebo jejich chybějící sebereflexe, na které poukazoval Václav Havel, jsou podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) aktuální i pro současné politiky. Měli by...

5. října 2026  14:04

Rusové popřeli mor na Sibiři, ale zavřeli nemocnice v Irkutsku

Nemocnice Šelechov v Irkutské oblasti na Sibiři. (5. října 2026)

Ruské úřady popírají výskyt moru na Sibiři, ale uzavřely nemocnice v Irkutsku. Informace o nebezpečné nákaze monitorují i americké úřady. Bílý dům vyzval Rusko k jejich poskytnutí.

5. října 2026  10:40,  aktualizováno  14:03

Thálie? Považoval jsem to dlouho za vtip a nereagoval, přiznal Rosťa Novák nad cenou

Premium
Rosťa Novák ml. s cenou Thálie (3. října 2026).

Rolí kultury není jen bavit, poukázal Rosťa Novák, když v sobotu večer přebíral v Národním divadle Thálii. Šéf i duše souboru Cirk La Putyka, zakladatel kulturního prostoru Jatka78, věrozvěst žánru...

5. října 2026

Estonsko přesouvá vojska k Rusku, aby mohlo udeřit v hloubi jeho území

Estonská armáda cvičí s francouzskou houfnicí Caesar. (16. července 2025)

Estonsko trvale přesouvá svá vojska blíž k hranici s Ruskem a pořizuje si zbraně, s nimiž bude moci zasáhnout cíle hluboko na ruském území, napsal list Financial Times (FT). Rusko se podle Estonců v...

5. října 2026  12:15,  aktualizováno  13:59

Volby 2026 v Českých Budějovicích: kdo kandiduje na primátora

Ve volbách 9. a 10. října 2026 lidé rozhodnou o obsazení magistrátu Českých Budějovic.

Komunální volby 2026 v Českých Budějovicích se konají 9. a 10. října a voliči v nich rozhodnou o obsazení 45 křesel v Zastupitelstvu města České Budějovice. O jejich hlasy se uchází 10...

5. října 2026  13:54

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Domácnosti se bojí zákazu topení dřevem. Výměnu kamen brzdí nejistota, zjistil průzkum

ilustrační snímek

Více než polovina majitelů nemovitostí v Česku se obává, že by v budoucnu mohlo nastat výrazné omezení nebo zákaz topení dřevem. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro jindřichohradeckou...

5. října 2026  13:39

Z plicního moru nemějme strach. Není 14. století, lék máme, uklidňuje infektolog

Premium
Milan Trojánek

Případ z Ruska znovu obrátil pozornost k nemoci, která má v historii pověst jednoho z nejděsivějších zabijáků. Plicní mor může mít rychlý a závažný průběh, podle přednosty Kliniky infekčních nemocí...

5. října 2026  13:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.