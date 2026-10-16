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Přiznejme si realitu. V opotřebovávací válce prohráváme, líčí ukrajinský poslanec

Adam Hájek

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Ukrajinský poslanec Oleksij Hončarenko na 3. černomořském bezpečnostním fóru v Oděse (30. května 2026) | foto: Ukrinform / Sipa USA / ProfimediaProfimedia.cz

Oleksij Hončarenko se na Ukrajině postaral o pořádný poprask. Když na začátku října zveřejnil svůj mírový plán, vyloučili ho ze strany a veřejně ho okřikl i prezident Volodymyr Zelenskyj. Prominentní poslanec z Oděsy se však nenechal umlčet, nyní poskytl exkluzivní rozhovor pro iDNES Premium. „Rusko dává najevo, že se nechce dohodnout, ale na druhou stranu vidíme, že se vyjednává. A děje se tak bez zohlednění našich zájmů,“ varuje.

Kvůli vaší mírové iniciativě vás na Ukrajině téměř obvinili z kolaborace s Ruskem a vyloučili vás z poslaneckého klubu vaší strany Evropská solidarita. Překvapila vás takhle ostrá reakce?
To, že někteří lidé mé stanovisko nesdílejí, mě nepřekvapilo. Ve společnosti existují různé názory. Ale celkově mohu říci, že za mnou přicházejí někteří lidé, kteří mě veřejně nepodporují, a říkají mi, že mám v zásadě pravdu.

Co se týče Evropské solidarity, včera mě oficiálně vyloučili z poslaneckého klubu. Děkuji kolegům za dvanáct let společné práce, společně jsme dosáhli velkých změn a budeme pro Ukrajinu pracovat i nadále. Nerozhádali jsme se, ale zároveň chápeme, že některé postoje vzájemně nesdílíme.

Jak dlouho jste promýšlel formulaci svého mírového návrhu? Co vás přimělo jej zveřejnit?
Na tuto myšlenku mě přivedla celková situace a realita. Vidíme, že se toho sice hodně namluví o míru, ale výsledků je málo. Proto je potřeba podívat se na věc v širším kontextu – jaké jsou naše hlavní body a kterým směrem stojí za to se vydat.

Pro sebe jsem si vytyčil tyto:

Neříkám, že nás Německo, Francie nebo jakákoli jiná spojenecká země „zradí“. Říkám, že každá země vychází ze svých vlastních zájmů. To je normální. Západní podpora Ukrajiny nepotrvá věčně.

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