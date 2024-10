Rusko na Ukrajinu shodí ekvivalent dvou atomovek měsíčně, říká analytik

V západních médiích se dnes píše, že Ukrajině nadchází nejtemnější hodina. To je jasný odkaz na Churchilla a situaci na evropském bojišti v roce 1940. Souhlasíte s tak pesimistickým hodnocením?

Ano, myslím, že se nacházíme v nejtěžším období od začátku války. Na začátku bylo na Ukrajině asi 140 až 160 tisíc ruských vojáků, dnes je jich čtyřikrát víc. Mají značný počet tanků i dělostřelectva, a co se týče dělostřelecké munice, tak stále mají palebnou převahu čtyři ku jedné, nebo dokonce pět ku jedné. A to hlavně proto, že Západ bohužel nedokázal zorganizovat produkci dělostřeleckých nábojů v míře, která je pro tak velkou válku potřeba.

„Rok 2025 bude pro nás nejdůležitějším rokem války.“