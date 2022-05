Přišel o banku a musí se skrývat. Ruský magnát doplácí na kritiku „šílené války“

Tiňkov prodal 35procentní podíl ve společnosti TCS Group, která vlastní úspěšnou ruskou banku Tinkoff Bank, minulý týden. Vynucenému odprodeji podle jeho slov předcházel tvrdý nátlak ze strany kremelské administrativy, která vedení banky pohrozila, že pokud se zcela neodstřihne od svého zakladatele, nechá ji znárodnit.

„O ceně jsem vyjednávat nemohl. Byl jsem jako rukojmí - bral jsem cokoli, co mi bylo nabídnuto,“ popsal Tiňkov okolnosti obchodu pro The New York Times. Jeho podíl převzal Vladimir Potanin, většinový majitel těžařské společnosti Norilsk Nickel, který s Kremlem udržuje velmi dobré vztahy.