Oleh Sencov: Ukrajinský národ se zrodil na Majdanu, už není cesty zpět

Jste etnický Rus, vaši rodiče se na Krym přistěhovali z Uralu. V jednom rozhovoru jste prohlásil, že jste během Majdanu pochopil, že vaše identita je ukrajinská. Na Ukrajině se mluví více jazyky, historie nezávislé Ukrajiny je poměrně krátká. Co to tedy je ukrajinská identita?

Do roku 2014 byla ukrajinská národní myšlenka velmi relativní. Nikdo vážně nepřemýšlel o důležitosti státních symbolů. Nikdo to moc neprožíval. To se na Majdanu změnilo. Cítili jsme, že na nás záleží, jak se bude budoucnost naší země vyvíjet.