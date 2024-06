Scholz kráčí k politické popravě. Němci se po triumfu pravice bouří, chtějí volby

Pro Scholze to byla těžká noc. Dlouho před ohlášením výsledků voleb do Evropského parlamentu tušil, že to pro jeho Sociálnědemokratickou stranu Německa (SPD) nedopadne dobře. A v neděli krátce po jedenácté hodině večer se to potvrdilo. Politický výprask utržil od Křesťanskodemokratické unie (CDU) i Alternativy pro Německo (AfD).

Útěchou mu mohla být podobná demolice francouzské Obnovy Emmanuela Macrona. Ten však zareagoval rázně a vyhlásil předčasné volby. Scholz se mezitím ve volebním štábu fotil s politickou omladinou a posléze se vytratil. Na kritiku je v posledních letech zvyklý, stejně tak na výroky o nevýraznosti své osobnosti a politické neschopnosti. Německo se však začíná ptát, jak dlouho dokáže odolávat tlakům na odstoupení.