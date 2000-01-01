náhledy
„O’zapft is!“ zvolal primátor bavorské metropole Dieter Reiter poté, co v poledne narazil první sud piva dvěma údery. Tím oznámil, že je naraženo, a v Mnichově tak oficiálně začal 190. ročník pivního festivalu Oktoberfest. Svátek piva potrvá 16 dní, skončí 5. října. Podle odhadů ho navštíví přes šest milionů lidí z Německa i zahraničí včetně Česka.
Autor: Reuters
Podle tradice v obřím festivalovém stanu rodiny Schottenhamelů narazil pípu dřevěnou palicí. První pivo dostal jako vždy bavorský premiér Markus Söder, který si následně s Reiterem připil na šťastný a klidný průběh festivalu.
Areál, ve kterém se Oktoberfest koná, má 34,5 hektaru. U vstupů se tvořily fronty od časného rána, do naražení prvního sudu ale pivo hostinští nikomu nenačepovali.
Kromě pivních stanů, z nichž největší mají vnitřní kapacitu zhruba 6 tisíc hostů, jsou v něm různé stánky s občerstvením a pouťové atrakce.
Tuplák zlatavého moku se bude letos prodávat opět dráž než loni. Vyjde na 14,50 až 15,80 eura (353 až 384 Kč). V loňském roce se ho vypilo sedm milionů mázů. Máz odpovídá jednomu litru.
Levné ale nejsou ani nealkoholické nápoje. Litr stolní vody stojí v průměru 10,95 eura (266 Kč), limonáda přijde na 12,11 eura (295 Kč). V areálu ovšem je i deset míst, na kterých si mohou lidé načepovat vodu zdarma.
K Oktoberfestu neodmyslitelně patří také takzvaný dirndl, tedy bavorský ženský oděv inspirovaný krojem, a u mužů kožené kalhoty.
Ačkoli se odkazuje k tradičním selským šatům, podléhá dirndl módním trendům. Letos jsou v kurzu tmavé barvy - od tmavě modré po tmavě červenou, a to v kombinaci s černou blůzou, která se nosí pod horní částí kroje.
Také letos na největší lidové veselici světa panují přísná bezpečnostní opatření. Dohlížet na ně bude 600 policistů a 1 200 až 1 600 zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb. U vstupů jsou namátkové kontroly, ostraha má mimo jiné ruční detektory kovů.
Přísný zákaz platí pro nošení nožů, a to i v širším okolí festivalového areálu. Zaměřit se chtějí letos policisté na prevenci sexuálních trestných činů a bojovat hodlají také proti kapsářům, kteří se stejně jako milovníci zlatavého moku sjíždějí do Mnichova na Oktoberfest z celé Evropy.
Počátek festivalu spadá do října 1810, kdy po svatbě uspořádali bavorský korunní princ Ludvík a jeho manželka Tereza Sasko-Hildburghausenská pro obyvatele království na louce za Mnichovem slavnost s koňským dostihem. Akce měla úspěch a začala se konat pravidelně jako Říjnová slavnost.
Svůj název si udržela i poté, co kvůli teplejšímu počasí její začátek organizátoři posunuli na září. Sázka na dřívější začátek slavnosti vyšla organizátorům i letos, v Mnichově má celý víkend svítit sluníčko a teploty se dostanou k třiceti stupňům.
