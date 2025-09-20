OBRAZEM: O’zapft is! Na 190. ročník Oktoberfestu míří miliony návštěvníků

Autor: ,
  19:43
„O’zapft is!“ zvolal primátor bavorské metropole Dieter Reiter poté, co v poledne narazil první sud piva dvěma údery. Tím oznámil, že je naraženo, a v Mnichově tak oficiálně začal 190. ročník pivního festivalu Oktoberfest. Svátek piva potrvá 16 dní, skončí 5. října. Podle odhadů ho navštíví přes šest milionů lidí z Německa i zahraničí včetně Česka.
V Mnichově začal 190. ročník pivního festivalu Oktoberfest. (20. září 2025)

