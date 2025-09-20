|
OBRAZEM: O’zapft is! Na 190. ročník Oktoberfestu míří miliony návštěvníků
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...
Kanada, Austrálie a Velká Británie uznaly oficiálně Stát Palestinu
Kanada, Austrálie a Velká Británie uznaly oficiálně Stát Palestinu, ve kterém podle prohlášení vlád těchto zemí nesmí hnutí Hamás hrát žádnou roli.
Dny NATO v Ostravě vrcholí. Velké a působivé, žasne pilot Královského letectva
Na 70 letounů a vrtulníků na jednom místě. Armádní technika ze sedmnácti zemí. Na mošnovském letišti pokračují Dny NATO v Ostravě a na diváky čeká opět zhruba do pěti hodin odpoledne mnoho...
Palestinská státnost musí být výsledkem jednání všech. Včetně Izraele, řekl Pavel
Proces palestinské státnosti musí být výsledkem jednání všech zainteresovaných stran včetně Izraele a musí k tomu být splněny alespoň základní podmínky. Novinářům to v neděli před odletem do...
Koněspřežka v čele. Praha slaví 150 let MHD, metropolí projel průvod tramvají
Historickým centrem Prahy se projel průvod historických tramvajových vozů při příležitosti oslav 150. výročí hromadné dopravy v Praze. Pražský dopravní podnik (DPP) nasadil 40 ikonických tramvají z...
Muže u Běchovic srazil vlak, na železnici v neděli zemřeli už tři lidé
Na železnici v neděli zemřeli již tři lidé. Zatím poslední obětí je muž, kterého kolem poledne srazil vlak v Praze mezi Libní a Běchovicemi. Řekl to mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs. Provoz...
Ruské stíhačky nad Estonskem bude mimořádně řešit Rada bezpečnosti OSN
Narušením estonského vzdušného prostoru třemi ruskými stíhačkami se bude v pondělí na mimořádném zasedání zabývat Rada bezpečnosti OSN, uvedla v neděli estonská diplomacie, která o svolání rady...
Stíhačky NATO vzlétly k ruskému letounu. Nad Baltem letěl s vypnutým odpovídačem
Ze základny v severním Německu vzlétly dvě stíhačky NATO k ruskému průzkumnému letounu, který letěl nad Baltským mořem v mezinárodním vzdušném prostoru bez zapnutého odpovídače. Informovala o tom...
Jandová ve studiu skáče, Soukalová je vždy připravená. Margita o natáčení duetů
Hudební záběr operního pěvce Štefana Margity je rozkročen od klasiky až k popu. V tomto stylu je i aktuálně vydané album duetů Andělé strážní, které přináší jedenáct společných písní se známými...
VIDEO: Přímo z kokpitu. Podívejte se, jak vypadala show Red Arrows z pohledu letců
Na Dnech NATO v Ostravě si o víkendu získali největší pozornost desítek tisíců návštěvníků elitní letci britské akrobatické skupiny Red Arrows, patřící k letectvu RAF. Diváci je odměnili bouřlivým...
Gočárův venkovský unikát. Kubistická vila v Libodřicích vítá nově návštěvníky
Přestože obec Libodřice nedaleko Kolína vypadá na první pohled nenápadně a většinu z ní tvoří hospodářská stavení, ukrývá nečekaný poklad. Právě v obci s přibližně třemi stovkami obyvatel stojí...
Čína je jejich soupeř i partner. Bambusová taktika se Vietnamu vyplácí, říká Kmoníček
Proč letos v severočeské Chrastavě odhalili pamětní desku někdejšímu vietnamskému komunistickému vůdci Ho Či Minovi? Čím to, že se ještě dnes na severu Vietnamu domluvíte česky mnohem častěji než v...
Dálnici D1 uzavřely u Jažlovic tři řetězové nehody blízko sebe, bouralo jedenáct aut
Dálnici D1 v neděli uzavřely poblíž Jažlovic u Prahy na 13. kilometru ve směru na Prahu tři nehody, které se staly blízko sebe. Předběžně jde celkem o 11 vozů. Na místě zasahovaly všechny záchranné...