Oktoberfest po dvou letech bude, oznámil primátor. Slavnost mařil covid

Konání festivalu oznámil mnichovský primátor Dieter Reiter na tiskové konferenci. Zdůraznil, že akci třikrát probíral se spolkovým ministrem zdravotnictví Karlem Lauterbachem.

Dodal také, že není důvod akci rušit kvůli válce na Ukrajině. „Každý se musí rozhodnout sám,“ řekl Reiter. Kyjev, který čelí ruskému ostřelování, je navíc partnerským městem bavorské metropole.

Během festivalu by neměla platit žádná koronavirová omezení. „Bude to úplně normální Oktoberfest. S plnými stany a lavicemi. Doufám, že uděláme lidem spoustu radosti,“ dodal. Připustil ale zrušení festivalu, pokud by se obnovovala pandemická opatření.

Oktoberfest každoročně navštíví asi 6 milionu lidí, mnozí přijedou ze zahraničí. Vypije se tu přes sedm milionů piv. Pro bavorské hospodářství má Oktoberfest přínos kolem 1,2 miliardy eur (29,5 miliardy Kč).