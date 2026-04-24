Oklahomský guvernér Kevin Stitt vyzval k modlitbám za obyvatele Enid. Podle původních zpráv policie mohli v domech zůstat zaklíněni lidé. Video ničivého tornáda koluje na internetu.
Kancelář šerifa okresu Garfield uvedla, že nebyly hlášeny žádné oběti na životech a lehká zranění utrpělo několik obyvatel.
Místní stanice KOCO News informovala o nejméně deseti zraněných. Zasažena podle ní byla i nedaleká Vanceova letecká základna. Podle agentury AP však rozsah škod na základně zůstává nejasný.