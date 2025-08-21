Oklahoma otestuje učitele z „modrých“ států, chce chránit před woke agendou

Autor:
  21:05
Americká Oklahoma chce zavést pro učitele, kteří přicházejí z Kalifornie a New Yorku, novou zkoušku. Podle republikánského šéfa místních státních škol Ryana Walterse je jejím cílem chránit studenty před „genderovou ideologií“ a levicovými názory. Kritici však namítají, že má posunout oklahomský vzdělávací systém k většímu konzervatismu a že testuje loajalitu k Trumpovu hnutí MAGA.
Šéf oklahomských státních škol Ryan Walters na zasedání s členy rady pro...

Šéf oklahomských státních škol Ryan Walters na zasedání s členy rady pro vzdělávání (24. srpna 2023) | foto: APČTK

Ryan Walters rozdává na shromáždění kšiltovky s nápisem „Make America Great...
Ilustrační snímek
Podporovatelé amerického prezidenta Donalda Trumpa se shromáždili před letištěm...
Podporovatelé amerického prezidenta Donalda Trumpa se shromáždili před letištěm...
19 fotografií

„Dokud budu ředitelem já, budou učebny v Oklahomě chráněny před radikální levicovou ideologií, která se šíří v místech jako Kalifornie a New York,“ sdělil Walters podle agentury AP. S poukazem na slogan amerického prezidenta prohlásil, že nový test staví Ameriku na první místo.

Jeho součástí mají být otázky týkající se historie, politického systému či významu náboženské svobody. V pondělí zveřejněná ukázka se například ptala, z jakých částí se skládá Kongres či kolik je amerických senátorů.

Už žádný gender, USA budou uznávat pouze dvě pohlaví, nařídil Trump

Jak Walters dodal podle stanice CNN, zkouška se zaměří také na biologické rozdíly mezi muži a ženami. Generální ředitelka organizace PragerU, jež zkoušku připravuje, stanici řekla, že několik otázek se týká „napravování škod způsobených genderovou ideologií“.

„My do učeben indoktrinátory woke nepouštíme,“ řekl Walters deníku The Washington Post s tím, že test je přímočarý a postavený na zdravém rozumu.

Aby uchazeči uspěli, budou muset odpovědět správně na všech padesát otázek. Ačkoliv nyní by se zkouška měla týkat příchozích z „modrých“ států Kalifornie a New York, šéf oklahomských státních škol se nebrání budoucímu rozšíření i na další státy, ve kterých převládají demokraté.

„Test loajality k hnutí MAGA“

Walters by chtěl test spustit v nejbližších dnech. Jak ale podotýká například list The New York Times, jeho krok může vést k právním sporům.

Učitelské odbory ho kritizovaly už v červenci, kdy republikán mluvil o svém plánu na zasedání oklahomské rady pro vzdělávání. „Nemá žádnou zákonnou pravomoc prověřovat certifikované učitele na základě politické ideologie,“ napsaly svým členům v dopise, jehož znění získal portál USA Today.

Svaz v něm dále píše, že „udělování licencí a certifikátů se řídí platnými zákony, nikoliv osobními názory nebo stranickými preferencemi“ a zákon „ukládá povinnost uznávat učitelské kvalifikace získané mimo stát“.

Učitelům bude lépe, řekl Trump obklopen žáky. A podepsal zrušení resortu školství

Podle citovaného deníku tím odbory odkazují na část nařízení, která stanovuje, že se „musí vydávat osvědčení kvalifikovaným učitelům z jiných států a teritorií, pokud splňují základní požadavky, včetně kontroly trestního rejstříku“. Na právní výzvy spojené s testem je ovšem Walters podle svých slov připraven.

Negativně se ke zkoušce postavila také šéfka Americké federace učitelů Randi Weingartenová. „Tento test loajality k hnutí MAGA bude pro učitele v tomto státě, který již nyní bojuje s obrovským nedostatkem učitelů, dalším důvodem k odchodu,“ uvedla podle AP a dodala, že Walters se krokem snaží upoutat Trumpovu pozornost.

Není to však poprvé kdy republikán vyvolal kontroverze. Loni například nařídil, že učitelé v Oklahomě budou muset mít ve svým třídách bibli a přednášet z ní žákům.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Italové zadrželi Ukrajince podezřelého z účasti na výbuchu Nord Streamu

Italská policie zadržela Ukrajince, který je podezřelý z podílu na odpálení plynovodů Nord Stream v roce 2022. Informovalo o tom německé generální státní zastupitelství. Tvrdí, že muž označovaný jen...

21. srpna 2025  12:21,  aktualizováno  21:22

Na D5 zemřela řidička dodávky po srážce s kamionem. Záchranářům bránila stavba

V opravovaném úseku dálnice D5, na 132,5 kilometru, na Tachovsku se ve čtvrtek odpoledne srazila dodávka s kamionem. Kvůli kolonám a rozkopané druhé polovině dálnice měli záchranáři problémy se na...

21. srpna 2025  16:54,  aktualizováno  21:21

Oklahoma otestuje učitele z „modrých“ států, chce chránit před woke agendou

Americká Oklahoma chce zavést pro učitele, kteří přicházejí z Kalifornie a New Yorku, novou zkoušku. Podle republikánského šéfa místních státních škol Ryana Walterse je jejím cílem chránit studenty...

21. srpna 2025  21:05

Netanjahu chce jednat o konci války. Izraelská armáda už je na předměstí Gazy

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil zahájit jednání o propuštění rukojmích a o ukončení války v Pásmu Gazy. Jedná se zřejmě o reakci na návrh dohody o příměří, se kterým souhlasilo...

21. srpna 2025  20:14,  aktualizováno  20:58

Policie v Miláně obsadila po 30 letech vzpurné sociální centrum. Meloniová jásá

Italská policie ve čtvrtek obsadila sociální centrum Leoncavallo v Miláně, které aktivisté okupovali přes 30 let. Jednalo se zřejmě o jedno z nejstarších center tohoto druhu v Itálii. Obsazení centra...

21. srpna 2025  20:58

Policie zmrazila bitcoin, stát dražil dál. Časová osa Decroix přidala v kauze otázky

Premium

Měl to být důkaz, který rozptýlí všechny pochybnosti o tom, jakou roli sehrál stát, ministerstva a politici v takzvané bitcoinové kauze. Namísto toho však dnes zveřejněná časová osa ministerstva...

21. srpna 2025

Česko už zná svého Vinaře roku. Letošní ročník ovládly ryzlinky

Celkem 666 vzorků vín z 66 českých a moravských vinařství poválela na svých chuťových pohárcích mezinárodní komise 22. ročníku prestižní soutěže Vinař roku. Z konečné finálové osmičky následně...

21. srpna 2025

Sfingy, kotvy i loď. Potápěči u Alexandrie vylovili pozůstatky starověké oblasti

Egyptští potápěči ve čtvrtek u pobřeží města Alexandrie vylovili pozůstatky z dva tisíce let staré obydlené oblasti, píše agentura AFP. Naleziště obsahuje zbytky domů, hrobů, vodních nádrží i...

21. srpna 2025  19:46

OBRAZEM: Babiš naléval becherovku, Fiala hleděl na býka. Politici dělali, že se nevidí

Největší zemědělskou a potravinářskou akci v Česku Země Živitelka v Českých Budějovicích tradičně navštěvují lidé zajímající se o zemědělství, ale také politici vládních a opozičních stran. Ani 51....

21. srpna 2025  19:41

Brno ve třech či s veřejností? Rakušan svolal schůzku proti společné vládě s ANO

Předseda Starostů a vicepremiér Vít Rakušan uspořádá v době vrcholící kampaně před sněmovními volbami schůzku, na které chce spolu s předsedy ODS a Pirátů Petrem Fialou a Zdeňkem Hřibem deklarovat,...

21. srpna 2025  12:56,  aktualizováno  19:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

O vině není pochyb, pokuta půl miliardy je ale moc, zastal se soud prezidenta Trumpa

Newyorský odvolací soud ve čtvrtek zrušil pokutu uloženou Donaldu Trumpovi v případu nadhodnocování jeho jmění. Loni soud Trumpovi, tehdy ještě uchazeči o druhý prezidentský mandát, nařídil zaplatit...

21. srpna 2025  18:31,  aktualizováno  19:14

Na prodej je prvorepubliková vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila prvorepubliková vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s...

21. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.