„Dokud budu ředitelem já, budou učebny v Oklahomě chráněny před radikální levicovou ideologií, která se šíří v místech jako Kalifornie a New York,“ sdělil Walters podle agentury AP. S poukazem na slogan amerického prezidenta prohlásil, že nový test staví Ameriku na první místo.
Jeho součástí mají být otázky týkající se historie, politického systému či významu náboženské svobody. V pondělí zveřejněná ukázka se například ptala, z jakých částí se skládá Kongres či kolik je amerických senátorů.
|
Už žádný gender, USA budou uznávat pouze dvě pohlaví, nařídil Trump
Jak Walters dodal podle stanice CNN, zkouška se zaměří také na biologické rozdíly mezi muži a ženami. Generální ředitelka organizace PragerU, jež zkoušku připravuje, stanici řekla, že několik otázek se týká „napravování škod způsobených genderovou ideologií“.
„My do učeben indoktrinátory woke nepouštíme,“ řekl Walters deníku The Washington Post s tím, že test je přímočarý a postavený na zdravém rozumu.
Aby uchazeči uspěli, budou muset odpovědět správně na všech padesát otázek. Ačkoliv nyní by se zkouška měla týkat příchozích z „modrých“ států Kalifornie a New York, šéf oklahomských státních škol se nebrání budoucímu rozšíření i na další státy, ve kterých převládají demokraté.
„Test loajality k hnutí MAGA“
Walters by chtěl test spustit v nejbližších dnech. Jak ale podotýká například list The New York Times, jeho krok může vést k právním sporům.
Učitelské odbory ho kritizovaly už v červenci, kdy republikán mluvil o svém plánu na zasedání oklahomské rady pro vzdělávání. „Nemá žádnou zákonnou pravomoc prověřovat certifikované učitele na základě politické ideologie,“ napsaly svým členům v dopise, jehož znění získal portál USA Today.
Svaz v něm dále píše, že „udělování licencí a certifikátů se řídí platnými zákony, nikoliv osobními názory nebo stranickými preferencemi“ a zákon „ukládá povinnost uznávat učitelské kvalifikace získané mimo stát“.
|
Učitelům bude lépe, řekl Trump obklopen žáky. A podepsal zrušení resortu školství
Podle citovaného deníku tím odbory odkazují na část nařízení, která stanovuje, že se „musí vydávat osvědčení kvalifikovaným učitelům z jiných států a teritorií, pokud splňují základní požadavky, včetně kontroly trestního rejstříku“. Na právní výzvy spojené s testem je ovšem Walters podle svých slov připraven.
Negativně se ke zkoušce postavila také šéfka Americké federace učitelů Randi Weingartenová. „Tento test loajality k hnutí MAGA bude pro učitele v tomto státě, který již nyní bojuje s obrovským nedostatkem učitelů, dalším důvodem k odchodu,“ uvedla podle AP a dodala, že Walters se krokem snaží upoutat Trumpovu pozornost.
Není to však poprvé kdy republikán vyvolal kontroverze. Loni například nařídil, že učitelé v Oklahomě budou muset mít ve svým třídách bibli a přednášet z ní žákům.