„Ohromující postup." Ukrajinci hlásí zisk 400 kilometrů čtverečních

13:07
Ukrajinská armáda od konce ledna získala zpět kontrolu na 400 kilometry čtverečními území v místech u administrativních hranic mezi Záporožskou, Dněpropetrovskou a Doněckou oblastí, oznámil hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj. Ukrajinští vojáci podle něho také opět ovládli osm obcí. Územní zisky Ukrajiny vyzdvihl i německý kancléř Friedrich Merz, označil je za ohromující.
Ukrajinské síly v Záporožské oblasti (10. února 2026)

Ukrajinské síly v Záporožské oblasti (10. února 2026) | foto: ČTK

Ukrajinský generál Oleksandr Syrskyj (12. ledna 2024)
Friedrich Merz (23. února 2026)
Příslušník ukrajinské 93. mechanizované brigády Cholodnyj Jar nedaleko města...
Výcvik ukrajinské 65. mechanizované brigády v Záporožské oblasti (29. prosince...
15 fotografií

Agentura Reuters poznamenala, že z prohlášení Syrského není jasné, jak velkou část tohoto území ovládaly ruské invazní síly a jak velká část byla součástí takzvané šedé zóny, kterou plně nekontroluje ani jedna ze znepřátelených stran.

O osvobození části ukrajinského území v neděli informovaly ukrajinské výsadkové útočné síly, podle kterých je hlavním cílem současných ukrajinských operací zabránit ruskému postupu a vytlačit ruské jednotky za administrativní hranici Dněpropetrovské oblasti.

Ukrajinská armáda připustila, že Rusové rovněž útočí na ukrajinské pozice, nicméně ukrajinští vojáci podle ní útoky úspěšně odrážejí a podnikají útočné akce. Situace v tomto úseku fronty je podle ukrajinské strany dynamická.

Třetí světová už je dávno tady, řekl Zelenskyj. Prohru Ukrajiny odmítá

Agentura AFP minulý týden s odvoláním na analýzu Institutu pro výzkum války napsala, že postupu ukrajinské armády pravděpodobně napomohly problémy, které má ruská armáda s používáním komunikačního systému Starlink.

Americká společnost SpaceX, která systém provozuje, uvedla, že zavedla opatření proti využívání tohoto systému ruskou armádou. Ta ho používala například pro přesné navádění bezpilotních prostředků na cíle na Ukrajině.

Následky ruského oslepnutí po ztrátě Starlinku? Ukrajina náhle dobyla 200 km²

Na úterý připadá čtvrté výročí začátku ruské invaze na Ukrajinu. Ruská armáda do sousední země vpadla na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina, a rozpoutala tak největší konflikt na evropském kontinentu od druhé světové války.

Ruská ekonomika se hroutí, řekl Merz

Německý kancléř Friedrich Merz v pondělí řekl, že boj Ukrajiny proti ruským útokům byl efektivnější, než se často prezentovalo, a poukázal i na neočekávané územní zisky Ukrajiny z tohoto měsíce.

„V únoru ukrajinské obranné síly dosáhly ohromujících územních zisků a ruská ekonomika se pod tíhou sankcí a válčení hroutí – více, než bychom si někdy mohli domyslet ze zpráv našich vlastních médií,“ řekl Merz v projevu v Berlíně na akci Nadace Konrada Adenauera.

Ruská ekonomika je v pasti. Ale Putin bude válčit, i kdyby mu hořel Kreml, říká expert

Kancléř dále prohlásil, že se Rusko pod Putinovým vedením nachází na „nejhlubší úrovni barbarství“ a že nevyhrává, ačkoli chce, aby lidé věřili, že ano. „To je součást propagandy a spadá to do rámce psychologické války. Rusko chce, abychom tomu věřili, ale fakta jsou zcela jiná,“ prohlásil kancléř.

Kancléř vyzval evropské partnery, aby nepolevovali v úsilí o společnou podporu Ukrajiny. „Jsme v bodě zlomu, který by mohl rozhodnout o osudu celého našeho kontinentu,“ zdůraznil Merz. „Všichni si musíme být vědomi toho, že to, jak ukončíme tuto válku v Evropě, bude mít trvalý dopad na naše životy a naši roli ve světě,“ dodal šéf německé vlády.

Podle agentury Reuters dnes Merz rovněž vyzdvihl jako symbol ukrajinské odvahy a vzdoru helmu ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče, který byl vyloučen z právě skončených olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo kvůli portrétům zabitých ukrajinských sportovců na ochraně hlavy.

Diskvalifikovaný Ukrajinec inspiruje i další krajany. Po MOV chce omluvu i generátory

Německo je po Spojených státech největším vojenským podporovatelem Ukrajiny. Podle údajů Kielského institutu pro světové hospodářství (IfW) poskytl Berlín do 31. prosince 2025 východoevropské zemi vojenskou pomoc v hodnotě přibližně 20 miliard eur (zhruba 485 miliard korun).

Válka na Ukrajině

Ministr Klempíř měl autonehodu. Krvácení do mozku se nepotvrdilo, řekl po vyšetření

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Auto s ministrem kultury Otou Klempířem (Motoristé) mělo v pondělí ráno nehodu. Vůz s majáčkem, ve kterém ministr cestoval na úřad, se střetl s dalším autem. Náraz aktivoval airbag. Podle jeho mluvčí...

23. února 2026,  aktualizováno  12:19

Česká televize spustila nepřetržité skryté titulky na ČT24

Česká televize spustila od února 2026 nepřetržité skryté titulkování programu...

Česká televize (ČT) spustila nepřetržité skryté titulkování zpravodajského programu ČT24 v pozemním, satelitním i internetovém vysílání. Nová služba pomůže především divákům se sluchovým postižením,...

23. února 2026

