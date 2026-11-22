Očití svědci na místě popisovali nejen silné výbuchy, ale i ostrou palbu protivzdušné obrany, která se snažila zasáhnout neidentifikované vzdušné cíle. Plameny, které zasažené plavidlo pohltily, byly podle videí ze sociálních sítí masivní.
Ačkoliv samotná infrastruktura námořní základny a přístavní sklady zůstaly podle místních úřadů nedotčeny, loď určena pro stočlennou posádku je pravděpodobně značně poškozena. Zdravotnické zdroje zatím nehlásí žádné oběti na životech, na místě je však blíže neupřesněný počet zraněných.
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Ukrajinci trefili Rusům u Petrohradu zánovní korvetu, zveřejnili záběry
Zasaženým plavidlem je korveta Merkurij, třídy Stěreguščij, kterou ruské námořnictvo zařadilo do služby teprve v roce 2023. Přestože loď o délce více než sta metrů formálně spadá pod Černomořskou flotilu, kvůli válce na Ukrajině operovala ze základen Severní flotily. V Benghází podle prohlášení tamní vlády zakotvila na základě dohod o námořní spolupráci, aby doplnila palivo a zásoby při návratu do Ruska.
Bezpečnostní analytici ale upozorňují na to, že korveta v oblasti doprovázela konvoj ruských nákladních lodí přepravujících zbraně a vojenský materiál. Východní Libye, ovládaná silami polního maršála Chalífy Haftara, totiž Moskvě slouží jako klíčový logistický uzel pro její vojenské operace v Africe.
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Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu
Předběžné vyšetřování vlády ve východní Libyi ukazuje na úder bezpilotním letounem, přičemž místní představitelé čin ostře odsoudili jako hrubé narušení suverenity země. K útoku se dosud nikdo nepřihlásil a mlčí i samotná Moskva.
Bezpečnostní experti však v této souvislosti připomínají sérii nedávných odvážných ukrajinských operací zaměřených na ruská plavidla daleko za hranicemi Černého moře. V těchto dnech takto drony zasáhly například nákladní loď Sparta II v Baltském moři nebo již dříve ruský tanker Arctic Metagaz přímo u libyjského pobřeží. Navíc nejde o první ztrátu v této třídě plavidel – sesterskou loď Merkurije, korvetu Bojkij, těžce poškodily ukrajinské drony letos v červnu v doku u Petrohradu. Zda i za nočním úderem v Benghází stojí ukrajinské speciální síly, ukážou až následující dny.