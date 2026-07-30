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Éra požárů, které nejdou uhasit. Bezmoc, oheň se skrývá i pod kameny, líčí Španělé

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  12:05
Požáry poničily španělské provincie Avila a Madrid. (29. července 2026)

Požáry poničily španělské provincie Avila a Madrid. (29. července 2026) | foto: Reuters

Obyvatel vesnice Pelayos de la Presa, ukazuje po svém návratu na spálenou...
„Hasiči se objímají po přípravě protipožárních opatření ve Valdemaquedě během...
Hasiči bojují s ohni nedaleko obce Formariz v provincii Zamora ve Španělsku...
Lesní požáry nadále sužují španělské provincie Ávila a Madrid. (28. července...
47 fotografií
I když Španělsko už umožňuje v některých oblastech návrat obyvatel evakuovaných kvůli rozsáhlým požárům, boj s ohněm stále není vyhraný. Plamínky se stále objevují na spálené zemi. Hasiči přiznávají, že nic takového nezažili. Ohně je nutili k mimořádné opatrnosti, někteří uvádějí, že cítí jen bezmoc.

Aldea del Fresno ležící asi 60 kilometrů od Madridu se proměnila v město duchů. Úřady minulý čtvrtek kvůli rozsáhlým, nespoutaným požárům vyzvaly 3 500 obyvatel k evakuaci. Město zůstává stále opuštěné, i když vláda už umožnila opatrné návraty. V ulicích zůstávají jen policisté hlídkující před zloději.

Požáry poničily španělské provincie Avila a Madrid. (29. července 2026)
Obyvatel vesnice Pelayos de la Presa, ukazuje po svém návratu na spálenou nemovitost v okolí svého ohořelého domu.(28. července 2026)
„Hasiči se objímají po přípravě protipožárních opatření ve Valdemaquedě během boje s lesními požáry sužujícími provincie Ávila a Madrid. (29. července 2026)
Hasiči bojují s ohni nedaleko obce Formariz v provincii Zamora ve Španělsku (29. července 2026)
47 fotografií

V okolí se neustále objevují nová ohniska. „Už sedmnáct hodin tu hasím požáry, ale stále se vracejí,“ popsal hajný José Luis, jenž hlídá pozemek o výměře 1 200 hektarů, který se nachází asi kilometr od města. „Ve čtvrtek jsme vyběhli ven, protože to byl neuvěřitelně rychlý požár, nejrychlejší, jaký jsem kdy viděl. Kolem se mihly plameny. Všechno shořelo za dvě nebo tři hodiny.“

Luise najal správce pozemku Hilario Ruiz-Labourdette spolu s dalšími dobrovolníky. „Nemůžete nechat všechno jen na hasičích, protože jsou přetížení a za těchto okolností chybí lidé i prostředky,“ řekl portálu El País. „Jenom za včerejší noc vznikla tři nová ohniska.“

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Podle něj je potřeba se neustále dokola vracet na místa, kde hořelo, protože tam oheň stále je, i když se zdá, že už zmizel. Nachází se i pod kameny. „To je to nejnebezpečnější. Na pohled to vypadá, že stačí nalít vodu a rozhrnout žhavé uhlíky a je konec, ale ne,“ uvádí Ruiz-Labourdette.

Nic takového jsme neviděli, říkají hasiči

Hasiči líčí, že jsou současné ohně bezprecedentní. Devětadvacetiletý Raúl Guerrero pracuje jako hasič v regionu Kastilie a León už deset let. Ohně sužují hornatou provincii Ávila, ale i pro něj jsou úplnou novinkou.

Jeho čtyřicetičlenná jednotka musela už několikrát ustoupit do bezpečí, když bezprostředně hrozilo, že zůstanou v pasti. Požár byl někdy „tak prudký a měl takovou sílu, že ať děláte cokoli, nedokážete ho uhasit“.

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„Především bezmoc,“ odpověděl na otázku agentury AP, co cítí při zvládání požárů. Podle něj je boj s lesními požáry stále těžší, protože mizí farmy či sady, které sloužily jako přirozená ochranná pásma, a vegetace tak roste až k samotným domům a představuje „čistý střelný prach“.

„Ten vývoj je znepokojivý,“ uvedl též jeho kolega Javier García. Nikdy neviděl požár podobný tomu, jenž zuřil u Madridu. „Tohle nemá obdoby.“

Jeho brigáda dříve bojovala s požáry přímo v divočině. Jejím současným úkolem bylo fungovat jako poslední linie obrany zajišťující evakuace. „To nám dává víc práce a stresu. Nyní jsou nejdřív životy, pak domy a poté les.“

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Odborníci též poukazují na to, že tak intenzivní ohně ve Španělsku a sousední Francii jsou v Evropě nevídané. „Vstoupili jsme do éry požárů, které nelze uhasit,“ řekl Víctor Resco de Dios, přednášející v oboru lesnického inženýrství a globální změny na Univerzitě v Lleidě ve Španělsku. „Jde o požáry, které hoří s intenzitou několika atomových bomb.“

Vědci přičítají rychlé rozšíření požárů klimatickým změnám, které vedou k nevyzpytatelnému počasí. Minulá zima byla neobvykle mokrá, což vedlo k růstu vegetace. Nyní se ale počasí změnilo a vyznačuje se velkým teplem a suchem, což podporuje šíření ohňů.

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