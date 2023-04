Šest očařů na zemi jako Česko. V Jižním Súdánu je každý třetí ze sta slepý

Oči nikoho nevzrušují Oční nemoci jsou málo připomínané prokletí Afriky. Žije tam každý pátý nevidomý člověk na světě.

V Jižním Súdánu je to patrné velmi dobře, protože je rozvrácený desítkami let občanské války, zdravotní péče je omezena na to nejnutnější a celé obrovské oblasti jsou od ní odříznuty. Je to tam daleko horší než jinde v Africe.

Většinu slepoty způsobuje katarakta (šedý zákal), trachom, dětská slepota a říční slepota. Přestože tyto nemoci jsou rychle a levně léčitelné, není, kdo by to dělal. V zemi je jen šest oftalmologů. A pak jsou „obyčejné“ oční vady, které by vyřešily brýle.

Oční nemoci jsou brány jako druhořadé, protože přímo neohrožují životy. Mezinárodní organizace Light for the World (Světlo pro svět), jež má i pobočku v Česku, se zaměřuje právě na tento problém, protože i když slepota nezabíjí jako třeba ebola či hladomor, ničí lidské životy na desítky let.