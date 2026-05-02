Odvolací soud v USA dočasně zastavil zasílání potratové pilulky poštou

Soud požaduje, aby se pilulka vydávala pouze osobně ve zdravotnických zařízeních. Dosud bylo možné mifepriston získat na předpis a nechat si jej zaslat z amerických států, kde jsou potraty legální.
Odvolací soud tak vyhověl žádosti republikánského státu Louisiana, který v roce 2023 podal žalobu proti nařízení Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), jež usnadnilo přístup k této pilulce. Agentura tehdy umožnila její předepisování i bez osobní návštěvy lékaře.
Toto rozhodnutí pravděpodobně povede k odvolání k Nejvyššímu soudu USA, píše agentura AP.
Regulace v rukou států
Nejvyšší soud Spojených států v roce 2022 zrušil rozsudek z roku 1973 známý jako Roeová versus Wade, který stanovil federální právo na ukončení těhotenství zhruba do jeho 24. týdne. Nejvyšší soud tak regulaci potratů vrátil do rukou amerických států.
Počet potratů v zemi se však od té doby nesnížil navzdory tomu, že řada konzervativních států přerušení těhotenství zakázala, píše deník The New York Times.
|
Studie ukazují, že hlavním důvodem je nárůst počtu potratů prováděných pomocí léků na předpis mifepristonu a misoprostolu.
Mifepriston je jedna ze dvou látek, která se ve Spojených státech běžně užívá k potratům. Ukončí těhotenství a další látka misoprostol pak vyvolá potrat. Organizace proti potratům se ale obrátily na soud, aby zneplatnil licenci FDA pro mifepriston. Úřad v roce 2000 konstatoval, že lék je bezpečný, i když může mít vzácně vážné vedlejší účinky. Od té doby ho použilo v USA přes pět milionů žen.