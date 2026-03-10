Odtud chtěl šířit svou DNA mezi lidstvo. V Novém Mexiku prohledávají Epsteinův ranč

Autor: ,
  10:07
Vyšetřovatelé v americkém státě Nové Mexiko v pondělí začali prohledávat ranč, kde sexuální delikvent Jeffrey Epstein kdysi přijímal své hosty. Vyšetřování souvisí s obviněním, že na ranči byly sexuálně zneužívány ženy a dívky.
V Novém Mexiku začali prohledávat někdejší ranč Jeffreyho Epsteina. (8. března...

V Novém Mexiku začali prohledávat někdejší ranč Jeffreyho Epsteina. (8. března 2026) | foto: Reuters

V Novém Mexiku začali prohledávat někdejší ranč Jeffreyho Epsteina. (8. března...
V Novém Mexiku začali prohledávat někdejší ranč Jeffreyho Epsteina. (8. března...
V Novém Mexiku začali prohledávat někdejší ranč Jeffreyho Epsteina....
V Novém Mexiku začali prohledávat někdejší ranč Jeffreyho Epsteina....
115 fotografií

Kancelář státního zástupce Nového Mexika Raúla Torreze oznámila, že úřady prohlídku provádějí se souhlasem současných majitelů ranče. Torrez v únoru uvedl, že obnovil vyšetřování týkající se ranče.

Původní případ byl uzavřen v roce 2019 na žádost federálních prokurátorů v New Yorku. Podle státních prokurátorů ale „nové informace obsažené v dříve utajených spisech Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) vyžadují další přezkum“.

Prohlídka souvisí s novými informacemi obsaženými v dokumentech, které ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo v lednu, a to včetně obvinění, že Epstein nařídil pohřbít těla dvou mladých cizinek v kopcích nedaleko ranče. Zákonodárci ve státě Nové Mexiko také zřídili novou komisi, která má prověřit někdejší aktivity na ranči.

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Podle obvinění ranč navštěvovali vlivní muži, mimo jiné i bývalý guvernér státu Nové Mexiko. Zároveň se měl stát místem, kde Epstein plánoval uskutečnit svůj údajný záměr „rozšířit svou DNA mezi lidstvo“ tím, že by oplodnil co nejvíce žen, napsal deník The New York Times (NYT). Podle deníku The Guardian neprobíhalo doposud na ranči žádné aktivní trestní vyšetřování.

Epstein ranč Zorro v Novém Mexiku, zhruba 48 kilometrů od Santa Fe, koupil v roce 1993 od někdejšího demokratického guvernéra Bruce Kinga. Na pozemku si postavil vilu i soukromou ranvej.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Nemovitost z pozůstalosti po Epsteinovi byla v roce 2023 prodána. Výtěžek z prodeje byl použit na úhradu dluhů vůči věřitelům. Nový majitel ranče, dallaský realitní magnát Don Huffines, uvedl, že bude spolupracovat s vyšetřovateli.

Huffines, který minulý týden vyhrál republikánské primárky na post texaského státního kontrolora, uvedl v prohlášení pro NYT, že prohlídka je „vítaným krokem na cestě k pravdě a spravedlnosti“. Dodal, že jeho rodina plně spolupracuje s úřady v Novém Mexiku, aby bylo zajištěno důkladné vyšetření „jakéhokoli možného pochybení ze strany bývalého majitele nemovitosti“. Po koupi nemovitosti Huffines ranč přejmenoval na San Rafael Ranch, podle patrona uzdravení, a uvedl, že jej chce přeměnit na křesťanské duchovní centrum.

V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé

Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně Donalda Trumpa či Billa Clintona, ačkoliv současný prezident ani bývalý šéf Bílého domu nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání.

V roce 2019 byl Epstein nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Zemřela Jennifer Runyonová známá z filmu Krotitelé duchů. Mihla se i v Beverly Hills

Americká herečka Jennifer Runyonová pózuje nasetkání fanoušků hororů a žánru...

Americká herečka Jennifer Runyonová, která se proslavila snímky Krotitelé duchů a Very Brady Christmas, zemřela v pátek na rakovinu. Runyonová začala svou kariéru seriálovými rolemi v 80. letech....

10. března 2026  9:56

Výsledky MAFRA během ZOH 2026: Rekordní zásah 157 milionů a organický růst o tisíce procent

Český skikrosový závodník Daniel Paulus. (21. února 2026)

Mediální skupina MAFRA bilancuje svůj výkon během Zimních olympijských her 2026. Data potvrzují, že skupina funguje jako kompaktní mediální ekosystém. Synergie SEO, sociálních sítí, newsletterů a...

10. března 2026  9:07

KOMENTÁŘ: Zachraňte Českou televizi! Ale které Kavky? Velké, či malé?

Premium
Václav Moravec

Po odchodu moderátora pořadu Otázky Václava Moravce, který prohlásil, že už dál nemůže zaručit nezávislost své redakční práce, volání ještě zesílilo: Zachraňte Českou televizi! Ale kterou, to už se...

10. března 2026

Zapomeňte na túje: Toto jsou nové trendy, které vládnou živým plotům v Česku

Komule Davidova je teď na sklonku léta jedním z mála keřů, co pořád kvetou a...

Vysoké túje, odborně známé jako zeravy, byly dlouhé roky symbolem českých zahrad. Současní zahrádkáři však čím dál častěji volí alternativy, které rostou rychleji, mají ozdobný charakter nebo...

10. března 2026  8:30

Restaurace uzavřená kvůli žloutence je opět v provozu, onemocnělo devět lidí

Žloutenka typu A (ilustrační foto)

Restaurace v Praze na Dlabačově, v níž pražská hygienická stanice (HSHMP) minulý týden objevila ohnisko žloutenky, je už otevřená a podle hygieniků je provoz bezpečný. Pracuje v ní personál, který má...

10. března 2026  8:25

Austrálie zapojí své síly na Blízkém východě. Dodá rakety i průzkumný letoun

Australský premiér Anthony Albanese se účastní tiskové konference v budově...

Austrálie vyšle do oblasti Perského zálivu vojenský průzkumný letoun a do Spojených arabských emirátů dodá rakety. V úterý to oznámil australský premiér Anthony Albanese s tím, že cílem podpory je...

10. března 2026  7:30

Pobřeží Itálie u Neapole zasáhlo zemětřesení o síle 6,1

Stovky obyvatel Neapole strávily noc na čtvrtek v ulicích a ve svých autech...

Západní pobřeží Itálie zasáhlo v noci na dnešek zemětřesení o síle 6,1. Oznámilo to německé geofyzikální středisko GFZ, podle kterého se ohnisko nacházelo v hloubce 377 kilometrů. Informace o možných...

10. března 2026  7:05

Sebral nůžky a utekl oknem. Agresivních pacientů přibývá, nemocnice dělá opatření

Ilustrační snímek

Silně opilý muž se zranil na hlavě, při ošetření však na lékaře začal útočit nejprve slovně a posléze i fyzicky. Do toho vykřikoval, že už několik lidí zabil, a tak ho dokonce přikurtovali. I taková...

10. března 2026

Vykažte diplomaty USA a proplujete. Írán za vyhoštění slibuje Evropě volný Hormuz

Sledujeme online
Nákladní loď v Hormuzském průlivu na snímku z 25. února 2026

Pokud evropské či arabské země vyhostí ze svého území velvyslance Spojených států a Izraele, budou moci svobodně proplouvat Hormuzským průlivem, oznámily v noci na úterý íránské revoluční gardy....

10. března 2026  6:55

USA stěhují Patrioty z Koreje na Blízký východ. Nemůžeme s tím nic dělat, reaguje Soul

Důstojníci americké a izraelské armády kráčejí před americkým systémem...

Jižní Korea nemůže zabránit silám Spojených států v odvozu některých zbraní ze země, takový americký postup ale nebude mít vliv na odstrašení Severní Koreje. V úterý to prohlásil jihokorejský...

10. března 2026  6:38

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Poslanci dorazí v lidových krojích a jednat budou o digitální ekonomice

Poslanci při Dni lidových krojů a krajů. (11. března 2025)

Část poslanců v úterý do práce dorazí v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává tradice. Ve Sněmovně je v úterý třetí ročník Dne lidových krojů s tradičním průvodem z...

10. března 2026  6:05

Moldava prodala historické vlakové nádraží, podnikatel tam chce luxusní hotel

Současný pohled na nádražní budovu na Moldavě

Historické vlakové nádraží v Moldavě na Teplicku opět mění majitele. Obec památku prodá severočeskému podnikateli a politikovi Petru Bendovi za téměř 1,7 milionu korun. Podle starosty tam nový...

10. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.