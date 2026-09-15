Když ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na nedávném setkání se studenty MGIMO prohlásil, že rusko-ukrajinská válka musí být dovedena do konce takovým způsobem, aby v Evropě, kde opět rozšířil své metastázy nacismus, již tato ideologie neexistovala, co to znamená? V překladu srozumitelném pro Evropana tím připomněl, že Moskva potřebuje rozložit všechny, kteří podporují Ukrajinu.
Politické zemětřesení na britských ostrovech opět jednou ukazuje, že Moskva ani nemusí evropské hranice překračovat silou. Stačí jí trpělivě přiživovat vnitřní spory Západu a čekat.