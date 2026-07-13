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Místo vězení náramek. Odsouzený syn norské princezny si trest odpyká doma

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  17:00
V roce 2017 královská rodina stáhla Mariovu stránku ze svého webu. Jeho...

V roce 2017 královská rodina stáhla Mariovu stránku ze svého webu. Jeho veřejnou roli bylo vždy velmi těžké uchopit, napsala jeho matka princezna Mette-Marit. „Na rozdíl od svých sourozenců nemá oficiální povinnosti, nebude zastávat veřejnou úlohu a není veřejnou osobou,“ uvedla. | foto: Profimedia.cz

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Norská korunní princezna Mette-Marit s dýchacím přístrojem v Oslu (10. dubna...
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Do domácího vězení poslal v pondělí soud v Oslu odsouzeného syna norské korunní princezny. Nejstarší potomek aristokratky Marius Borg Höiby byl v polovině června nepravomocně odsouzen ke čtyřletému trestu za znásilnění. Státní zastupitelství ale podalo proti pondělnímu verdiktu stížnost, devětadvacetiletý Höiby tak zatím zůstává ve vazbě.

V červnu shledal soud nevlastního syna korunního prince Haakona vinným ve dvou ze čtyř případů znásilnění, z nichž byl obžalován.

Podle soudu se dopustil také domácího násilí. Höiby obvinění ze znásilnění odmítá a jeho obhájce se proti rozsudku odvolal. Odvolací proces by se podle DPA mohl konat příští rok.

V pondělí Höibyho právník Petar Sekulic řekl, že jeho klient je s rozhodnutím o vazbě spokojen. „Je to varianta, s níž může v příštích týdnech žít, a pak uvidíme, co se stane dál,“ poznamenal. Syn korunní princezny má nařízeno v domácím vězení nosit elektronický náramek sledující jeho pohyb.

Skřítek, playboy, násilník. Případ princeznina syna otřásá norskou monarchií

Ve vazbě je Höiby od únorového zahájení procesu. O propuštění žádal v minulých měsících opakovaně i kvůli vážnému zdravotnímu stavu své matky Mette-Marit, která v červnu podstoupila úspěšnou transplantaci plic.

Celá kauza začala v roce 2024, kdy policie označila Höibyho za podezřelého z fyzického napadení ženy, s níž měl vztah. Höiby v tehdejším tiskovém prohlášení přiznal, že ženě způsobil zranění, když byl pod vlivem kokainu a alkoholu, a poškodil její byt. Dodal, že svých činů lituje.

Syn norské korunní princezny dostal za znásilnění čtyři roky, vinu popírá

Höiby se narodil v předchozím vztahu Mette-Marit před její svatbou s korunním princem Haakonem a nemá v královské rodině žádnou oficiální pozici. Podle médií však jeho případ vrhá stín na pověst jinak oblíbené rodiny.

Tu letos pošramotilo i zveřejnění spisů týkajících se zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, podle nichž s ním Mette-Marit udržovala nečekaně úzké vztahy. Korunní princezna v prohlášení uvedla, že udělala chybu v úsudku a že kontaktů s Epsteinem hluboce lituje.

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