Za úhyn ryb v Odře může rtuť. Polsko na pomoc povolalo vojáky

O úhynu začali rybáři hovořit už koncem minulého měsíce a nyní množství mrtvých ryb počítají v tunách. Podle polského vodohospodářského úřadu rybáři a dobrovolníci z řeky odstranili už deset tun uhynulých ryb, šéf úřadu Przemyslaw Daca současnou situaci označil za „obrovskou a strašnou ekologickou katastrofu“.

Hromadný úhyn ryb v hraniční řece znepokojil v posledních dnech německé a polské úřady, které zkoumají vzorky vody a stav řeky průběžně kontrolují. Podle polských úřadů

způsobilo úhyn pravděpodobně průmyslové znečištění řeky.

„S největší pravděpodobností máme co do činění s trestným činem, kdy se do vody dostala látka, která způsobuje úhyn ryb a dalších organismů. V současné době se to ověřuje,“ uvedl náměstek polské ministryně životního prostředí Jacek Ozdoba. Podle agentury AP se našli v toku také například uhynulí bobři.

„Od včerejšího (čtvrtečního) večera máme první výsledky. Sice je ještě nemáme oficiálně, ale skutečně to ukazuje na masivní zatížení rtutí coby faktor,“ řekl šéf odboru životního prostředí v braniborském okrese Märkisch-Oderland Gregor Beyer. „Zda je to to jediné, nevíme,“ dodal.

V řece je kyslíku dostatek

Správa okresu přitom od počátku zavrhla domněnku, že za úhynem ryb by mohl být nedostatek kyslíku. „V tuto chvíli už to víme,“ řekl Beyer. „Máme dokonce, zcela neobvykle, v Odře více kyslíku,“ dodal. O původu rtuti nebo jiných jedovatých látek se nyní podle Beyera hodně spekuluje.

Záznamy o znečištění přicházejícím zjevně z Polska podle Beyera nebyly hlášeny prostřednictvím příslušných výstražných systémů, takže německé úřady mohly reagovat až ve chvíli, kdy už nastal úhyn ryb. „Z různých měření, která jsme okamžitě provedli, víme, že Odrou prošla třiceticentimetrová vlna vody,“ poznamenal Beyer. „Ještě nevíme na sto procent, zda je to ta vlna, která s sebou přivedla i tyto jedovaté látky,“ dodal.

Někteří němečtí představitelé si stěžují, že Polsko nedodrželo mezinárodní smlouvu, když je o možném znečištění řeky okamžitě neinformovalo. Německé úřady upozornil na mrtvé ryby v řece kapitán jedné lodi 9. srpna. Polská opozice a místní obyvatelé viní polskou vládu z toho, že na problém reaguje pomalu.

Odra se do normálního stavu bude vracet roky

Předseda polské vlády Mateusz Morawiecki v pátek připustil, že „míra znečištění je opravdu velmi velká“ a Odra podle něj může potřebovat několik let, aby se vrátila do normálního stavu. Varoval všechny obyvatele a turisty, aby nevstupovali do vody a nekoupali se a k řece nepustili ani psy, protože napít se Odry může být velmi nebezpečné.

„Pravděpodobně do řeky vypustili obrovské množství chemických odpadů a udělali to s plným vědomím rizika a následků,“ uvedl premiér podle rozhlasové stanice RMF. „Neustaneme, dokud viníci nebudou přísně potrestáni. Toto není obyčejný zločin, škody přetrvají celé roky,“ prohlásil.

Reakce byla pomalá, míní premiér

Šéf vlády také rozhodl o okamžitém odvolání šéfa vodohospodářského úřadu Przemyslawa Dacy a šéfa hlavní inspekce ochrany životního prostředí Michala Mistrzaka. Katastrofu sice „nebylo možné nijak předvídat, ale reakce určitě mohla být rychlejší“, vysvětlil premiér své rozhodnutí v situaci, kdy se otrávení řeky stalo hlavním tématem v zemi.

Polský rybářský svaz podle televize TVN 24 označil ekologickou katastrofu za selhání státních institucí, které i přes četná varování zareagovaly příliš pozdě. „Katastrofa netrvá jen pár dní. Rybáři už 27. července hlásili inspekci ochrany životního prostředí ve Vratislavi první případy úhynu ryb i s žádostí o prověrku kvality vody v Odře,“ uvedl v prohlášení.

Domáhá se potrestání nejen viníků otravy řeky, ale také „představitelů institucí“, které i přes zákonem uloženou povinnost nereagovaly a problém nechaly dospět až do katastrofy. Leklé ryby, mrtvé ptáky a bobry lze nyní nalézt na stovkách kilometrů toku druhé nejdelší polské řeky.