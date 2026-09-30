Ruské normativní dokumenty předpokládají jadernou odpověď na jakékoliv pokusy o blokádu například Kaliningradské oblasti, řekl Peskov. Ruští diplomaté se na to podle něj snaží „horké hlavy“ v Evropě upozorňovat.
Už začátkem týdne ruské velvyslanectví v Belgii varovalo Severoatlantickou alianci, že její „nezodpovědný přístup“ vůči Kaliningradské oblasti zvyšuje riziko přímého ozbrojeného střetu.
Kaliningradská oblast vklíněná mezi Polsko a Litvu je exklávou, tedy územím, které je od svého mateřského státu oddělené jinými zeměmi.
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Nasadíme všechny dostupné zbraně, varuje Rusko před blokádou Kaliningradu
Rusko reaguje na zvýšenou vojenskou aktivitu NATO v regionu Baltského moře a debaty o možném izolování Kaliningradské oblasti v případě konfliktu. Aliance své posilování východního křídla zdůvodňuje obavami z ruského ohrožení členských zemí a reakcí na ruské vojenské, hybridní a nepřátelské aktivity.
Ruská jaderná doktrína, aktualizovaná v roce 2024, umožňuje použití jaderných zbraní mimo jiné v reakci na jaderný či jiný útok zbraněmi hromadného ničení nebo na konvenční útok, který představuje kritické ohrožení pro územní celistvost Ruska.