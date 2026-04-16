„Je odporné, že někdo v této zemi přes spolky či jiné entity rekrutuje děti pro využití v ruských hybridních vlivových operacích. Na to nemělo být utraceno ani euro,“ řekl Sazonov, který je potomkem Finů z Ingrie na severozápadě Ruska. Uvedl, že město se nyní snaží získat peníze zpět.
Helsingin Sanomat o víkendu informoval, že město v příspěvcích na vytvoření pracovních míst zaplatilo spolku Sun Ray přes 45 000 eur (1,1 milionu Kč). Tento spolek získával děti ve Finsku na ruské propagandistické tábory na Krymu, uvedla stanice Yle.
Nyní Helsingin Sanomat uvedl, že městskou finanční podporu na svou činnost získal také spolek Pelikan, který o sobě uvádí, že podporuje dětskou a mládežnickou kulturu. Tento spolek má ale vazby na tábor na okupovaném Krymu, jehož organizátoři čelí sankcím.
Rusko hledá mezi puberťáky nové lídry, výherci dostanou zájezd na Krym
Kvůli aféře pozastavily Helsinky pro příští týdny všechny dotační souhlasy, které nyní radnice nechává prověřit. Sazonov řekl, že město před poskytnutím podpory běžně prověřuje uchazeče o práci, ale že nynější zkušenost ukazuje, že je třeba se pečlivěji zaměřit i na poskytovatele pracovních míst.
Rusko Krymský poloostrov, který Ukrajina považuje za svou autonomní část, anektovalo na počátku roku 2014. Tehdy také podpořilo povstání proruských separatistů na Donbase na východě Ukrajiny. V únoru 2022 pak ruská armáda zahájila plnohodnotnou invazi, které Ukrajina od té doby vzdoruje.