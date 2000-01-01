náhledy
Záplavy na Filipínách proměnily metropolitní oblast v okolí hlavního města Manily v „moře odpadků“. To zablokovalo vodní kanály a ještě více zhoršilo situaci. Filipínští představitelé hovořili i o „odpadové krizi“.
Autor: Profimedia.cz
Několik dní trvající intenzivní monzunové deště vedly k vyplavení tun odpadků. Ty ucpaly vodní cesty, narušily provoz odvodňovací infrastruktury a ještě zhoršily záplavy.
Autor: ČTK
Povodňová voda z Manilského zálivu přenesla většinu odpadů do metropolitní oblasti Manila. Jejich množství ve vodním kanálu Redemptorist ve městě Parañaque vyvolalo šokované reakce a donutilo i nejvýše postavené filipínské činitele přijet na místo – včetně filipínského prezidenta Ferdinanda R. Marcose Jr.
Autor: Profimedia.cz
Ministr veřejných prací a dálnic Vince Dizon vyhlásil „odpadovou krizi“. „Situace se stala opravdu vážnou. V důsledku nahromadění za poslední roky se odpadky stále vracejí, a to i přes naši snahu vodní cesty čistit. Naše zkušenost je dokonce taková, že jeden den místo uklidíte a druhý den je téměř celé znovu plné.“
Autor: Profimedia.cz
Čistící čety vytáhly z kanálu v Baclaranu 203 tun odpadu, což je dost na zaplnění 200 nákladních vozů.
Autor: Profimedia.cz
Úřady zapojily těžkou techniku, ale i desítky pracovníků čisticích čet, kteří se brodili zapáchající povodňovou vodou, bahnem a odpadky, aby ucpané koryto vyčistili ručně. Pracovali od rána do večera.
Autor: ČTK
„Musíme jít přímo do vody, abychom odpadky přihrnuli ke břehu a bagr je mohl rychle odvézt,“ vysvětlil Jeff Santos, vedoucí Úřadu pro životní prostředí a přírodní zdroje města Parañaque.
Autor: ČTK
Znečištěná voda představuje riziko. Lidem, kteří se v ní brodili, hrozila leptospiróza a další nemoci.
Autor: Profimedia.cz
Podle vlády je třeba situaci řešit, aby se neopakovaly podobné scenérie. Prezident prosazuje proces, při kterém by odpad sloužil k tvorbě energie a výrobě elektřiny.
Autor: Profimedia.cz
Ekologické organizace jako Greenpeace ale tvrdí, že jde o krok vedle. Podle nich spalování uvolňuje karcinogenní dioxiny a skleníkové plyny. Za řešení považují zákaz problematických plastů a hnaní „korporátních znečišťovatelů k odpovědnosti“.
Autor: Profimedia.cz