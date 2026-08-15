OBRAZEM: Filipíny se proměnily v „moře odpadků“. Čističi riskovali zdraví

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Koketovala s Rusy. Fotka veselé blondýny připomíná sexuální kolaboraci v srpnu ’68
Srpnovou invazi drtivá většina československé společnosti přijala s hněvem a odporem. Našly se však i výjimky – a nešlo jen o staré bolševiky. Dokazují to pozapomenuté snímky pořízené západními...
OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr
Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...
OBRAZEM: Podívaná, jaká dlouho nebude. Češi si užívali nevídané zatmění
Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Podívejte se, jak fotografové...
Duhový průvod prošel Prahou, zastavil magistrálu. Bojte se Boha, kázali odpůrci
Duhový průvod na podporu práv LGBT+, kterým v sobotu vrcholí festival Prague Pride, dorazil po trase z Václavského náměstí do cíle na ostrově Štvanice. V poledne před startem pochodu uctily tisíce...
Překvapení při hledání zdroje znečištění v lomu, potápěči vylovili potopené auto
Velké překvapení čekalo na hasiče ze dvou krajů, kteří od pondělka zasahují v zatopeném bývalém lomu u Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Protože se na hladině objevila olejová skvrna, hledali v...
Vysoké teploty i silné bouřky. Meteorologové upřesnili, na co se připravit
Meteorologové zveřejnili v neděli dopoledne novou výstrahu. Na území Moravy a Slezska varují před přetrvávající zátěží způsobenou vysokými teplotami a možným rizikem vzniku požárů. Nově však...
OBRAZEM: Pohlazení, které léčí. Beránek i hedvábnička vrací seniorům radost
Jak ulehčit život starým a nemocným lidem? Eva Bukričová za nimi jezdí se zvířaty ze svého statku a nechává je, aby se s nimi pomazlili, pohladili je, nakrmili. Nevěřili byste, jak taková zooterapie...
Před sto padesáti lety obeplul moravský hrabě na fregatě svět. Na moři také válčil
Před sto padesáti lety, v létě 1876, se zámek Lysice nedaleko Blanska mimořádně otevřel návštěvníkům. Hrabě Erwin Dubský se vrátil z cesty kolem světa a chtěl všem ukázat, co se ukrývalo v šedesáti...
Rusové zaútočili na Kyjev balistickými raketami, Ukrajina vyslala stovky dronů
Ruské síly v neděli brzy ráno zaútočily na Kyjev balistickými raketami. V několika částech ukrajinské metropole vypukly požáry a nejméně tři lidé byli zraněni. Jeden člověk pak zemřel a třináct lidí...
Při požárech na řeckém ostrově Salamina zemřeli dva lidé, další se evakuují
Při dvou požárech, které v neděli vypukly na řeckém ostrově Salamina nedaleko Atén, zahynuli dva lidé. Podle médií se těla zatím nepodařilo identifikovat. Úřady nařídily evakuaci stovek místních...
Putin objíždí Rusko. Slábne mu podpora, FSB z něj může udělat svou loutku
Prezident Vladimir Putin v posledních týdnech vyrazil do ruských regionů, aby byl lidem více na očích před zářijovými volbami . Jeho popularita klesla na nejnižší úroveň od začátku bojů na Ukrajině,...
VIDEA TÝDNE: Langmajerův „rozvod“, panika v Chorvatsku a dávkoví podvodníci
Abnormálně horký týden pomalu končí, pojďte se zchladit u nejsledovanějších videí uplynulých sedmi dní. Nejvíce vás zaujaly záběry, ve kterých si Jiří Langmajer (60) a Adéla Gondíková (52) vystřelili...
Bolest je jen chvilková! Při slavném závodu Ironman v Hradci se Labe jen vařilo
Je jen jeden víkend v roce, kdy to v královéhradeckém centru takhle žije. Obrovské pozdvižení opět způsobil závod série Ironman. Největší triatlonový svátek v historii České republiky se každý rok...
Zestátnění ČEZ je špatná myšlenka, nevíme proč, kritizují exministři Stanjura i Pilný
Zestátnění energetické společnosti ČEZ a následné vytěsnění jejích minoritních akcionářů není dobrá myšlenka. Shodli se na tom v diskusním pořadu Poledne s Moravcem bývalý ministr financí Zbyněk...
V Maďarsku havaroval polský turistický autobus, zemřelo 12 lidí
Dvanáct lidí přišlo o život a dalších nejméně deset utrpělo zranění při noční nehodě polského autobusu na dálnici v Maďarsku. V neděli to oznámil předseda maďarské vlády Péter Magyar. Policie...
Prodej bytu 2+1 s lodžií (66,22 m2) - Palackého třída 198/72, Brno - Královo Pole
Palackého třída, Brno - Královo Pole
7 250 000 Kč
Bradáčová chce revoluci „pasťáků“. Jen poté lze snížit trestní odpovědnost, říká
Případné snížení věkové hranice trestní odpovědnosti pod současných 15 let musí jít podle nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové ruku v ruce se změnou výchovných ústavů, jejichž současný systém...
Nejvíc se naučíme dialogem, říká oceněná učitelka. Vede děti ke kritickému myšlení
Celý den je obklopená hudbou, ale přímo v jejích hodinách tóny neznějí. Jana Růžičková vyučuje na brněnské konzervatoři dějiny umění. Přesto si ani při její výuce hlasivky studentů neodpočinou. Často...