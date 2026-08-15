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OBRAZEM: Filipíny se proměnily v „moře odpadků“. Čističi riskovali zdraví

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  19:18
Záplavy na Filipínách proměnily metropolitní oblast v okolí hlavního města... Několik dní trvající intenzivní monzunové deště vedly k vyplavení tun odpadků.... Povodňová voda z Manilského zálivu přenesla většinu odpadů do metropolitní... Ministr veřejných prací a dálnic Vince Dizon vyhlásil „odpadovou krizi“.... Čistící čety vytáhly z kanálu v Baclaranu 203 tun odpadu, což je dost na... Úřady zapojily těžkou techniku, ale i desítky pracovníků čisticích čet, kteří... „Musíme jít přímo do vody, abychom odpadky přihrnuli ke břehu a bagr je mohl... Znečištěná voda představuje riziko. Lidem, kteří se v ní brodili, hrozila... Někteří čističi používali improvizované plováky. Jiní raději nevystupovali ze svých nafukovacích člunů. Podle vlády je třeba situaci řešit, aby se neopakovaly podobné scenérie.... Ekologické organizace jako Greenpeace ale tvrdí, že jde o krok vedle. Podle...
Záplavy na Filipínách proměnily metropolitní oblast v okolí hlavního města Manily v „moře odpadků“. To zablokovalo vodní kanály a ještě více zhoršilo situaci. Filipínští představitelé hovořili i o „odpadové krizi“.

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