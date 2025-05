„Všechno to začalo, když jsem se procházel po pláži. Ve vlnách jsem zahlédl plastovou lahev a řekl jsem si, že každá se počítá, a dal jsem si jí do batohu. Na konci procházky jsem měl batoh přeplněný plastovými lahvemi, které lidé nechali na pláži,“ popisuje Gordon samotný začátek svého nového životního plánu.

V té chvíli mu došlo, že odpadků je v moři a na plážích obrovské množství. Díky zálohovacímu programu zavedenému australskou vládou si domyslel, že si může sběrem těchto surovin slušně vydělat. A co víc, svou měrou pomoci planetě.

„Velmi mě v tom povzbudila moje vlastní matka, bydleli jsme celý život spolu. Je v důchodu a k tomu pracuje jako porodní asistentka, ekologie byla vždy její velká vášeň, velmi mě v mém plánu podpořila,“ říká Gordon a k tomu dodává, že jeho sedmašedesátiletá matka mu se sběrem plechovek a lahví všeho druhu začala sama od sebe pomáhat.

To, co začalo jako projekt matky a syna, brzy přilákalo třicet dalších dobrovolníků, kteří po plážích a u pobřeží sbírali veškerý zpeněžitelný odpad. Gordon zavedl i provizorní třídírnu, kde docházelo k selekci jednotlivých druhů sesbíraného odpadu. Třídění v celém procesu líčí jako nejtěžší práci. „Zvládali to jen ti s velmi silným žaludkem,“ říká.

Jako první větší akci se Gordonovi, jeho matce a jejich týmu povedlo vyklidit pláž po velkém hudebním festivalu v roce 2017, kdy shromáždil asi čtyřicet tisíc lahví a plechovek. Dohromady pak získali čtyři tisíce australských dolarů (56 822 korun). Tento obnos peněz Gordona inspiroval k tomu, aby si založil vlastní spořící účet s jediným cílem: vydělat si na vlastní dům.

Po osmi letech neúnavného sběru odpadů se svého snu dočkal a díky naspořeným 45 tisícům australských dolarů (639 247 korun) měl už dost peněz na to, aby mohl složit kauci na vyhlédnutý dům na předměstí ikonického města Sydney. Radost udělal nejen sobě, ale i své matce, která tvrdí, že se její syn tak konečně osamostatnil a vyletěl z hnízda.

„Nemůžu uvěřit, že jsem si koupil dům díky odpadkům. Na svých cestách jsem narazil na mnoho druhů odpadu, díky tomu jsem si svůj nový dům i vybavil. Například jsem zprovoznil starou lednici, sporák nebo mikrovlnku,“ chlubí se Gordon. Také připomíná, že hypotéku, kterou se mu na dům podařilo získat, splácí doslova lahví po lahvi a zpět do zaměstnání se prozatím nechystá.

„Splácení hypotéky jde velmi rychle, proto neplánuji v dohledné době přestat sbírat odpadky. Žije se mi dobře v mém vysněném domě,“ zakončuje.