Jednatel firmy z Německa skončil ve vazbě. Do Česka nelegálně vyvezla stovky tun odpadu

Společnost Roth International, jejímž je vazebně stíhaný muž jednatelem, sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic, provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této bavorské firmy, pozornost vyvolal především případ z Jiříkova na Bruntálsku.
Podle Bauera je podání žádosti o vazební stíhání, kterou ve čtvrtek soud schválil, výsledkem společného vyšetřování weidenské prokuratury a státního zastupitelství v Bruntále.
Němci neodvezou nelegální odpad z Jiříkova, jak slíbili. Chybí potřebné doklady
„Zatykač vydaný na jednatele se zakládá na podezření, že na jeho příkaz a návod byl od roku 2022 v přinejmenším 21 případech vyvezen nebezpečný i nikoliv nebezpečný odpad do evropské ciziny, aniž k tomu existovala potřebná povolení,“ uvedl Bauer. Zadržený podnikatel podle prokuratury rovněž vědomě odpad chybně deklaroval, aby jej mohl do zahraničí vyvézt.
Podle weidenské prokuratury odpad vyvezený firmou Roth International obsahoval „směs sklolaminátu, gumy a kovů a další materiály, zbytky skleněných vláken z vrtulí větrných elektráren a částí letadel, různé umělé hmoty, kovy, dřevo, papír, keramiku, kameny a elektroodpad“.
Kdy odpad zmizí z Česka?
Odvoz odpadu měla firma podle rozhodnutí bavorských úřadů zajistit na vlastní náklady. Už dříve se ale ocitla v insolvenci. Po uplynutí příslušné lhůty vedení regionu Horní Falc oznámilo, že odvoz a likvidaci zajistí na vlastní náklady.
Německý nebezpečný odpad zmizí z Bruntálska koncem srpna, oznámil ministr
Původně měl odpad Českou republiku opustit v době od 25. srpna do 5. září. To už neplatí, dopravní firmy nedodaly německým úřadům potřebné doklady, uvedl ve čtvrtek na síti X český ministr životního prostředí Petr Hladík. Nový termín odvozu zatím jasný není.
Odpad je v Jiříkově na Bruntálsku a také v Brně-Horních Heršpicích. V Jiříkově, kam první kamiony s německým odpadem přijely v první polovině loňského prosince, se část nákladu podařilo zablokovat před vyložením. Tyto naložené nákladní vozy se vrátily do Německa.
31. ledna 2025