Irina, kdysi majitelka obchůdku s domácími potřebami na místním tržišti v Kachovce v Chersonské oblasti, už ale v oblasti nežije. Je teď totiž jednou z desítek ukrajinských civilistek, které ruské okupační úřady prohlásily za špionky a poslaly do obávané ženské trestanecké kolonie č. 2 v mordvinské osadě Javas.
Světlanu po zatčení mučili elektrickým proudem a píchali jí do žil neznámé látky. Když ji pak přivezli v třicetistupňových mrazech do Mordvinska, dozorci jí tvrdili, že její taška s teplým oblečením se ztratila.