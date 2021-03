VIDEO: Odklízení sněhu jako národní sport. Kanaďané jsou vždy připraveni

Odklízení sněhu představuje pro obyvatele Montrealu propracovanou operaci. Není se čemu divit, v roce 2019 jen za tuto údržbu město utratilo přes 166 milionů kanadských dolarů (2,8 miliardy korun) a průměrně spotřebuje 150 tun solicí směsi.

A jak taková operace „pryč se sněhem“ probíhá? Pětkrát až šestkrát do roka zastihne město velká sněhová bouře. V ten moment se do práce pustí tři tisíce pracovníků. Nasednou do pluhů, roleb a za čtyři až pět dní jsou ulice druhého největšího kanadského města bez sněhu.

Do 24 hodin od vypuknutí bouře jsou zároveň po celém městě rozmístěny značky, které nabádají občany ke správnému parkování. Nejprve platí zákaz parkovat na jedné straně ulice, po jejím odklizení zase na protější. V případě neuposlechnutí zákazu je auto odtaženo a majitel musí zaplatit pokutu ve výši až 180 kanadských dolarů (asi 3 100 korun). Takto odtažených aut je ročně na osm tisíc.



Město zároveň poskytuje parkování zdarma na vyhrazených parkovištích pro řidiče, kteří ve své ulici nenaleznou volné místo. Kvůli pandemii koronaviru zvýšilo jejich počet, celkem jich město letos poskytlo 7 600.

Vývoj kapacity parkovišť mohou rezidenti sledovat na speciální webové stránce. Stejně jako průběh odklízení v jednotlivých čtvrtích.

Pracovníci takto odklidí okolo třinácti milionů metrů krychlových sněhu. Ten se většinou odváží na speciální „sněžné skládky“, kde mnohdy špinavé zbytky sněhu vydrží až do konce léta. V největší ze čtrnácti takových skládek ve čtvrti Saint-Michel například bylo ještě v říjnu roku 2019 175 tisíc kubických metrů neroztátého sněhu.