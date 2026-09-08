Fresku a mozaiku objevili archeologové v podzemní galerii antického komplexu na vršku Oppio poblíž Kolosea při vykopávkách v 90. letech minulého století.
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„Je to opravdový světový unikát, jak z hlediska umělecké krásy, tak historické a dokumentární hodnoty,“ řekl podle AP starosta Říma Robert Gualtieri. Freska je podle něj největším podobným dílem antického Říma a proto je důležité předvést ji veřejnosti.
Malba zpodobňující z ptačí perspektivy neznámé přístavní město obehnané hradbami bude ve zkušebním režimu k vidění pro malé skupiny do 15 návštěvníků ve vybraných víkendových časech. Spolu s ní bude zpřístupněna i mozaika, na níž jsou vidět sloupy a další architektonické prvky antických staveb.
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Odborníci poté vyhodnotí, zda křehká díla vydrží zvýšenou vlhkost a další změny způsobené přítomností lidí. Na základě výsledků rozhodnou, zda bude možné je vystavovat častěji a před větším počtem návštěvníků.