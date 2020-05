V Chicagu policie odhalila síť prostitutek, součástí byly i Češky

Jeden z Poláků jménem Marcin Ciborowski byl federálními agenty zadržen 14. února na mezinárodním letišti O’Hare v Chicagu. Ve stejný den imigrační úředníci zadrželi a odmítl povolit vstup do USA dvěma ženám, které na letiště přiletěly, měly pro muže pracovat a podle všeho je měl vyzvednout právě Ciborowski. Ten je nyní ve vězení.

Agenti zadrženému Polákovi povolili hovor s „obchodním partnerem“ Mariuszem Danilukem. Vyšetřovatelé, kteří vše odposlouchávali, se tak dozvěděli podrobnosti o jejich síti prostitutek.

Jeden z telefonátů se odehrál 12. března, v době, kdy Spojené státy i Chicago už začala zasahovat pandemie koronaviru.

Jak vyplynulo ze soudních záznamů, Daniluk tehdy svému společníkovi řekl, že pro něj nemá dobré zprávy, protože jim ubývá klientů. „Včera bylo šest, čtyři a pět klientů. Dneska ale nic,“ měl uvést Daniluk v polštině na jedné z nahrávek. Poté se dohadují, zda to je počasím, a Ciborowski nakonec říká, že by za tím nejspíš mohl stát koronavirus, o kterém nyní všichni mluví.

Jejich konverzace, plná sprostých slov a přeložená z polštiny je součástí téměř stostránkového spisu v případu, ve kterém byli nyní oba muži obviněni ze spiknutí s cílem přivážet do USA ženy za účelem prostituce.

Ciborowski a Daniluk ženy, které pro ně pracovaly, nazývali přezdívkami „Ruska“, „Češka“ či „Ukrajinka“. Když si spolu telefonovali 14. března, Daniluk svému partnerovi oznamoval, že jedna z dívek, „Češka“, je nemocná. Měla prý horečku a kašel. „Doufám, že to není to, co si myslím,“ měl mu na to říct Ciborowski v narážce na koronavirus. „Jestliže onemocní jedna, mohou onemocnět i ostatní,“ dodal tehdy.