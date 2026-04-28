Radši bych tu po atentátu moc nepostával. Co si dle odezíračky řekli Trump a Karel III.

  18:09
Americký prezident Donald Trump zmínil při pondělním vítání britského krále Karla III. s jeho chotí Camillou v Bílém domě jak sobotní střelbu na galavečeru novinářů v sídle hlavy státu, tak i názory ruského prezidenta Vladimira Putina. Učinil tak při soukromé zdvořilostní konverzaci bez mikrofonů.
Americký prezident Donald Trump s první dámou Melanií v pondělí v Bílém domě přivítali britského krále Karla III. s chotí Camillou. (27. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Karel III. se svou manželkou v Washingtonu. (27. dubna 2026)
Donald Trump a král Karel III. (27. dubna 2026)
Trump s manželkou přivítali krále Karla III. a jeho ženu. (27. dubna 2026)
Melania Trump a král Karel III. (27. dubna 2026)
Přesto nezůstal rozhovor utajen, pokud se lze spolehnout na profesionální odezíračku ze rtů. Podrobnosti z jednání sdělila deníku The New York Post.

„Tahle střelba…“ začal podle Nicoly Hicklingové říkat Trump britskému králi po výměně pozdravů na jižním trávníku. „Raději bych tu moc dlouho nestál,“ údajně v odpovědi zavtipkoval Karel. „Mám pocit, že bych tu neměl být.“

Prezident Trump se poté zeptal, zda je Charles v pohodě, a poté řekl: „Není to dobrá věc.“

„Nebyl jsem připravený, ale teď už ano,“ pokračoval Trump, než začal komentovat svůj názor na ruského prezidenta.

„Takže právě teď mluvím s Putinem,“ řekl prezident králi. „Chce válku.“

Charles se podle odezíračky pokusil konverzaci utnout slovy: „To si probereme později.“

Trump se ale nenechal odradit. Dodal: „Mám pocit… kdyby udělal, co řekl, vyhladil by celou populaci.“

„Jindy,“ zopakoval Charles, než se rozhovor stočil k Trumpovu projektu tanečního sálu v Bílém domě za 400 milionů dolarů.

„Vidíte tam přímo skrz,“ řekl Trump. „Přímo skrz do tanečního sálu. Chtěl byste to vidět?“

„Jsem si jistý, že nám to ukážete,“ odpověděl Charles, načež Trump odvětil: „Pravda, máte pravdu.“

Král s chotí Camillou dorazili do Washingtonu u příležitosti oslav 250. výročí vyhlášení nezávislosti bývalého britského koloniálního území, dnešních Spojených států.

Při setkání v úterý Trump řekl, že Američané od získání své nezávislosti nikdy neměli lepší přátele, než jsou Britové, a toto výjimečné pouto přetrvá dlouho do budoucna. Přitom Trump v nynější době kritizuje britskou vládu kvůli neochotě zapojit se do války s Íránem.

„Poté, co jsme získali nezávislost před několika stoletími, neměli Američané bližší přátele než Brity,“ řekl v uvítacím projevu Trump. Pouto mezi oběma národy přirovnal ke stromu, který při své poslední návštěvě v Bílém domě zasadila Karlova matka, královna Alžběta II, a který má nyní trojnásobnou velikost a obvod kmene. Toto výjimečné a pečlivě udržované pouto přetrvá dlouho do budoucna, řekl prezident.

Králova návštěva je komentátory vnímána jako šance k využití Trumpových sympatií k britským panovníkům a obecně symbolům monarchie k nápravě aktuálně pošramocených vztahů Bílého domu a britské vlády. Trump se v posledních měsících ostře vymezuje vůči svým evropským spojencům v NATO včetně Británie kvůli tomu, že se odmítli aktivně zapojit do války s Íránem vedené USA a Izraelem. Trump ministerského předsedu Keira Starmera opakovaně kritizoval s tím, že „není Winston Churchill“ a že zničil historicky blízké spojenectví.

Karel s Camillou měli soukromé setkání s americkým prezidentským párem již krátce po pondělním začátku čtyřdenní státní návštěvy. Dnes po Trupmpově projevu zhlédli z balkonu Bílého domu vojenskou přehlídku a přelet armádních stíhaček.

Rozpaky z atentátu a vyhlazení Putinem. Co si dle odezíračky řekli Trump a Karel III.

Americký prezident Donald Trump s první dámou Melanií v pondělí v Bílém domě...

