V Oděse začala po ruských útocích hořet turecká loď

  16:53
V Oděse, která se dnes i s přilehlou oblastí stala podle ukrajinských úřadů terčem ruských raket a dronů, hoří civilní loď. Plavidlo patřící turecké společnosti zasáhli Rusové, napsal oděský server Dumskaya. Zveřejnil i snímek hořící lodi s velkým nápisem Cenk Roro na boku plavidla.

Ukrajina za pomoci námořních dronů, tedy bezposádkových plavidel, v poslední době napadla v Černém moři podle médií nejméně tři tankery z ruské stínové flotily. Ty do světa navzdory sankcím vyvážejí ruskou ropu. Terčem dronů Sea Baby se pokaždé staly prázdné tankery plující do ruského přístavu Novorossijsk.

Příjmy z prodeje ropy jsou pro Moskvu důležitým zdrojem příjmů. Rusko z těchto peněz může financovat válku proti Ukrajině, která trvá už skoro čtyři roky.

Útok na další tanker ruské stínové flotily: Ukrajinci ukázali zásah na videu

Ruský prezident Vladimir Putin, na jehož rozkaz ruská vojska v únoru 2022 vtrhla na Ukrajinu, označil útoky na tankery v Černém moři za pirátství. Pohrozil, že Rusko své údery rozšíří na ukrajinské přístavy i lodě, které do nich vplouvají.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan předtím prohlásil, že útoky na lodě v Černém moři jsou nepřijatelné. Zúčastněné strany vyzval, aby se podobným akcím vyhýbaly.

Erdogan navrhuje omezené příměří

V pátek Erdogan svému ruskému protějšku na setkání v Turkmenistánu řekl, že v rusko-ukrajinské válce by bylo ku prospěchu omezené příměří. Erdogan navrhl, aby se vztahovalo zejména na energetická zařízení a právě přístavy.

Erdogana rozčílily útoky na tankery. Tak takhle ne, varoval Kyjev i Moskvu

Erdogan už koncem listopadu během videokonference koalice asi 30 zemí podporujících Kyjev uvedl, že takové příměří „by mohlo představovat uspořádání, které by pravděpodobně vytvořilo příznivé podmínky pro vyjednání komplexní mírové dohody“.

Kancelář tureckého prezidenta uvedla, že Erdogan a Putin hovořili o mírovém úsilí a také o zmrazení aktiv ruské centrální banky v EU. Erdogan údajně řekl, že Turecko je připraveno uspořádat setkání ve všech formátech.

12. prosince 2025  16:53

