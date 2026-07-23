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V Oděse se vesele paří i za války. Na pláže padají drony, místní se v nich šťourají

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  15:30
Rusko čím dál častěji útočí na lodě s obilím, v Oděse za poslední dva měsíce zemřelo nejméně šestnáct lidí, nad plážemi explodují šáhedy... Ale ani to nedonutilo místní rekreanty, aby vyklidili pláže.

Jen před pár dny vyšel na našem portálu článek s titulkem „Ukrajinské drony? Rusové je neřeší a vrhají se do vln Azovského moře.“ Vidíme fotky, jak se rekreanti v Krasnodarském kraji bez ohledu na masivní dronovou kampaň nepřítele sluní na plážích, cachtají ve vodě, dovádějí na paddleboardech...

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Když se řekne A, mělo by se říci i B. Úplně stejně se uprostřed letní sezony chovají i obyvatelé nejdůležitějšího ukrajinského přístavu. A navíc: tady je válka podstatně blíž, než na opačném konci Černého moře.

Videa zveřejněná na místních telegramových kanálech ukazují sestřely šáhedů nad mořem a jejich hořící trosky snášející se z nebe. Na plážích je bez ohledu na výstrahy před vzdušným útokem hlava na hlavě. Na jednom videu dokonce rekreanti zvědavě rozebírají trosky bezpilotního letounu vyplavené na břeh.

„Copak vám hráblo?“ ptá se svých uživatelů telegramový účet Chujevaja Oděsa, vděčný zdroj zpráv o mordech, bitkách a bizárech všeho druhu ze čtvrtého největšího ukrajinského města, které bylo díky svému kosmopolitnímu rázu vždycky tak trochu jiné.

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Přesně před měsícem na známé městské pláži Otrada trosky sestřeleného šáhedu zabily šestadvacetiletou ženu. Ostrý kus plechu ji trefil přímo do krku a přeťal jí tepnu. Ostatní návštěvníci se pokusili masivní krvácení zastavit, ale žena po deseti minutách zemřela. Jeden 39letý muž utrpěl těžká zranění.

Lidé na populární pláži pobývali i v době leteckého poplachu, varování ignorovali. „Během poplachu je mořské pobřeží zónou zvýšeného nebezpečí. Protivzdušné obrany nad mořem sestřelují nepřátelské vzdušné cíle. Pobývat na otevřených plážích je smrtelně nebezpečné!“ prohlásil šéf Oděské oblastní vojenské správy Oleh Kiper.

Portál Dumskaya.net spočítal, že v Oděse je oficiálně otevřeno pětatřicet z osmačtyřiceti pláží. Aby jejich provozovatelé dostali povolení k provozu, musí zajistit stanoviště záchranářů, varovný systém, evakuační trasy k nejbližším krytům a musí také prokázat, že nechali mořské dno zkontrolovat potápěči. To kvůli námořním minám, které zde před rokem roztrhaly tři plavce.

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Největším problémem zůstávají kryty. „Formálně jsou téměř všude, nicméně často se stává, že cesta k tomu nejbližšímu zabere několik minut. A pokud máte kočárek nebo jste na invalidním vozíku, pak klidně i půlhodinu,“ píše regionální portál a připomíná, že kromě povolených pláží funguje v Oděse i nejméně deset ilegálních.

Rusové navíc v posledních dnech neútočí jen na město. V severozápadním koutě Černého moře rozjeli raketovou a dronovou kampaň proti lodím vyvážejícím ukrajinskou zemědělskou produkci. V neděli na dohled pláží zasáhli střelami s plochou dráhou letu loď naloženou kukuřicí. Na plavidle plujícím pod vlajkou Guineje-Bissau zahynulo jedenáct námořníků.

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Znovu platí: Rusové de facto dělají to samé jako Ukrajinci, kteří od začátku července v Azovském a Černém moři drony dlouhého doletu zasáhli už více než dvě stě lodí. Moskva se nejspíš rozhodla, že za trest uzavře námořní koridor pro vývoz ukrajinského obilí. Podařilo se: společnost Maersk ve středu oznámila, že dočasně pozastavila dopravu přes oděský přístav Čornomorsk.

Ale ani padající šáhedy a ekonomická nejistota obyvatele Oděsy neodradí, aby se v letních měsících pobavili ve vyhlášené pobřežní čtvrti Arkadia. Tamní bary, hospody a taneční kluby jsou každou sobotu plné a místní telegramové kanály nás můžou zásobovat nekonečným přísunem obrázků vrávorajících teenagerek a fackujících se pacanů.

Válka na Ukrajině

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