Pěst ruského režimu se drolí. Policisté odcházejí do výslužby kvůli důchodu

Tuto verzi potvrdil i předseda moskevské odbočky policejních odborů Michail Paškin, podle kterého bývalí policisté hledají uplatnění mimo justiční systém. Na policejní službě se jim totiž ani nelíbí nijak nestanovená pracovní doba, problémy s čerpáním dovolené i zákaz cestovat do zahraničí. Odslouží si tak potřebný počet let pro obdržení penze a poté odejdou.



„Velitelské štáby jsou nafouklé a je taky příliš mnoho kontrolorů, kteří přijíždějí bezmála každý den a nenechají lidi normálně pracovat. Pochůzkáři pracují jako psací stroje, 80 procent času tráví papírováním, ne s lidmi. Ve velení je spousta lidí, ale dole nikdo. Na pět výzev vyjede jen jeden či dva hlídkové vozy,“ postěžoval si Paškin.

Penzijní reforma, první v Rusku za téměř 100 let, loni v létě vyvolala masové protesty a vedla ke snížení popularity kremelské strany Jednotné Rusko i prezidenta Vladimira Putina.



Příslušný zákon, který během desetiletého přechodného období zvyšuje Rusům věk pro odchod do důchodu z 60 na 65 let, a z 55 na 60 let v případě žen, se ale netýká vojáků z povolání ani policistů.

Pro ně nadále platí norma z dob prezidenta Borise Jelcina, která umožňuje odchod do penze po 20 letech služby, upozornil list RBK. Podle něj má ministerstvo nyní přibližně 829.000 zaměstnanců, zatímco ještě před pěti lety to bylo zhruba 1,1 milionu.

Samotné ministerstvo vnitra pokles stavu zaměstnanců nijak nekomentovalo.