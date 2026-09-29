„Brexit napáchal více škody, než kolik přinesl užitku. Musíme pro Británii obnovit vyšší míru růstu a prosperity,“ pronesl ministerský předseda na stranické konferenci. Londýn vystoupil z Evropské unie v roce 2020. Předcházelo tomu referendum, které vyhlásil konzervativní premiér David Cameron.
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„Británii nezajistíme jasnou cestu, kterou potřebujeme pro zbytek tohoto století, dokud nerozhodneme o dlouhodobém vztahu s trhem, který je pro nás stále tím největším,“ řekl Burnham.
„Využiji příležitosti kolem nadcházejícího summitu a představím vám i celé zemi, jaké jsou podle mého názoru různé možnosti dlouhodobých vztahů Británie s našimi evropskými partnery,“ pokračoval.
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„Později v letošním roce se uskuteční summit mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií, kde bude jedním z bodů programu otázka, jak co nejlépe spolupracovat v oblasti migrace. Kromě toho budeme pracovat na zajištění výhod pro naše britská odvětví, která brexit nejvíce poškodil,“ dodal Burnham, který se do čela labouristů i vlády postavil letos v červenci.