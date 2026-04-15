Od ruské ropy se odstřihnout nelze, tvrdí Magyar. Orbán nás dovedl k bankrotu, řekl

  10:02aktualizováno  10:11
Budoucí maďarská vláda strany Tisza rozšíří zdroje zásobování ropou, kvůli poloze země se ale zcela nemůže odpoutat od dodávek ropy z Ruska, řekl vítěz nedělních parlamentních voleb a pravděpodobný budoucí premiér Péter Magyar, jehož Tisza získala ústavní většinu. Také prohlásil, že vláda Viktora Orbána přivedla Maďarsko k bankrotu, chce se zaměřit na obnovu přístupu k fondům EU.
Péter Magyar hovoří s novináři v Budapešti poté, co porazil stranu premiéra Viktora Orbána v parlamentních volbách. (13. dubna 2026)

Stávající maďarská vláda dosluhujícího premiéra Viktora Orbána navzdory déle než čtyři roky trvající ruské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s Moskvou a nakupuje ruské energetické suroviny. Vztahy mezi Kyjevem a Budapeští jsou dlouhodobě napjaté a Maďarsko spolu se Slovenskem obviňovaly Kyjev, že schválně otálí s opravou ropovodu Družba, který v lednu na západě Ukrajiny poškodil ruský dronový útok. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý slíbil, že Družba bude opět funkční do konce dubna.

„Samozřejmě všichni doufají, že dodávky Družbou se do konce dubna obnoví. Pokud se tak stane, pak bude dlouho trvat doplnění strategických rezerv,“ řekl Magyar.

Orbánova vláda v minulosti čelila výtkám, že se odmítá odstřihnout od dodávek ruských energetických surovin. Kritici poukazují na to, že díky prodeji ropy a plynu získává Rusko peníze na financování války proti Ukrajině.

Orbánův konec jako úleva pro EU? Ani s Magyarem to nemusí mít úplně lehké

Magyar řekl, že i kdyby Maďarsko chtělo, nemůže se od ruské ropy z Družby zcela odstřihnout, neboť poloha země to neumožňuje. Družba tak zůstane zdrojem dodávek ropy, zároveň ale nová vláda bude usilovat i o další zdroje za co nejlepší ceny, dodal vítěz voleb.

Chorvatský premiér Andrej Plenković nicméně na březnovém summitu EU v Bruselu tvrzení Maďarska, že potřebuje ruskou ropu, odmítl. Chorvatsko podle Plenkoviče dokáže pokrýt maďarské potřeby přes ropovod Adria.

Magyar rovněž řekl, že se chce sejít s vedením maďarské ropné a plynárenské skupiny MOL, která mimo jiné provozuje bratislavskou rafinerii Slovnaft. Za nejdůležitější úkol nadcházejících týdnů označil zajištění bezpečnosti dodávek paliv.

„Nejchudší a nejzkorumpovanější země“

Maďarsko se pod Orbánovým vedením stalo podle Magyara nejchudší a nejzkorumpovanější zemí v Evropě. Dosluhujícího premiéra pak kritizoval za to, že nedokázal a nechtěl zajistit pro Maďarsko osm bilionů forintů (535 miliard Kč) z unijních fondů, zatímco ostatní členské státy z fondů prostředky čerpaly. „Nedělal nic, jen vetoval a lhal,“ řekl Magyar s odkazem na Orbánův postoj v EU, kde se Maďarsko stavělo do opozice vůči Bruselu. Magyar slíbil, že učiní vše, aby se Budapešť nyní k těmto penězům dostala.

Evropská komise přístup k části fondů Maďarsku zmrazila kvůli porušování principů právního státu a dalších základních hodnot EU. Komise dosud neschválila ani maďarský plán na využití prostředků z evropského finančního nástroje SAFE, který byl zřízen loni a který umožňuje půjčky na vojenské vybavení.

Magyar závodí s časem, chce velkou dohodu s Bruselem. Kreml zatím uspokojil

Od unijních peněz si Magyar slibuje investice na podporu malých a středních podniků a také do dopravy.

Na připravované návštěvě Polska chce Magyar s tamním premiérem Donaldem Tuskem hovořit i o vysokorychlostní trati mezi Budapeští a Varšavou.

Magyar dále řekl, že jeho vláda zachová a rozšíří sociální programy zavedené Orbánem. Jako příklad zmínil regulované ceny služeb bydlení včetně dotovaného palivového dříví. V Maďarsku, které má 9,5 milionu obyvatel, na dotované palivové dříví podle Magyara spoléhá 1,5 milionu lidí.

Magyar ve státem kontrolovaném rozhlasu Kossuth Rádió řekl, že rozpočet na palivové dřevo se od roku 2019 nezvýšil a stále činí pět miliard forintů (330 milionů Kč), zatímco na propagandu stát dává 20 miliard forintů (1,3 miliardy Kč).

Očekávaný budoucí premiér slíbil rovněž podporu regionům. Řekl, že jeho vláda mimo jiné zruší Orbánův plán na uzavření 38 nemocnic ve venkovských oblastech.

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

V sedmnácti šéfem sekretariátu. Syn vlivného úředníka má post na ministerstvu

Ministerstvo životního prostředí

Samuel Kocanda se ve svých sedmnácti letech stal vedoucím sekretariátu ředitele Správy jeskyní na ministerstvu pro životní prostředí. Ve stejné době se také stal jeho otec Martin Kocanda státním...

Od ruské ropy se odstřihnout nelze, tvrdí Magyar. Orbán nás dovedl k bankrotu, řekl

Péter Magyar hovoří s novináři v Budapešti poté, co porazil stranu premiéra...

Budoucí maďarská vláda strany Tisza rozšíří zdroje zásobování ropou, kvůli poloze země se ale zcela nemůže odpoutat od dodávek ropy z Ruska, řekl vítěz nedělních parlamentních voleb a pravděpodobný...

15. dubna 2026  10:02,  aktualizováno  10:11

Zlo dnes prosakuje čím dál silněji, přemítá kytarový virtuos Michal Pavlíček

Premium
Kytarista Michal Pavlíček

Kytarista a skladatel Michal Pavlíček nedávno oslavil 70. narozeniny, odehrál dva koncerty v O2 universu a vydal nové řadové album Na obzoru. Zčásti instrumentální, zčásti zpívané, což jsou, jak sám...

15. dubna 2026

Porušení práv? Macinka vydal „zakázaný“ rozhovor s Pavlem, armáda se distancuje

Ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března...

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v úterý večer na sociální síti Facebook zveřejnil rozhovor, který s prezidentem Petrem Pavlem natočila armáda. O zveřejnění se dohadovala s...

15. dubna 2026  9:51

Trestné má být úmyslné neplacení výživného po dobu delší než čtyři měsíce

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku premiér Andrej...

Poslanci budou projednávat novelu trestního zákoníku ohledně trestného činu neplacení výživného. Od ledna jsou trestné jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí...

15. dubna 2026  5:53,  aktualizováno  9:45

Statisíce migrantů mohou ve Španělsku požádat o amnestii. Nutnost, říká Sánchez

Migranti čekají na vylodění z plavidla španělské pobřežní stráže v přístavu na...

Španělská vláda v úterý dokončila pravidla k dříve oznámené amnestii pro migranty bez povolení k pobytu. Změna umožní statisícům lidí, kteří v zemi žijí a pracují, požádat o legální status. Premiér...

15. dubna 2026  9:43

Podpora Izraele má hranice, u Grónska se váhalo, řekl Pavel v „zakázaném“ rozhovoru

Prezident Petr Pavel před rozhovorem pro Českou televizi ke třetímu výročí ve...

Prezident Petr Pavel vyjádřil solidaritu s Izraelem, upozornil na bezpečnostní situaci na Ukrajině a kritizoval český přístup k otázce Grónska. Mluvil o tom v rozhovoru pro Armádu České republiky,...

15. dubna 2026  9:27

Muskův otec hodlá přesídlit bělošské farmáře z JAR do Ruska. Tvrdí, že čelí násilí

Errol Musk v Moskvě (7. června 2025)

Otec amerického miliardáře Elona Muska pracuje na tom, aby desítky rodin bělošských zemědělců z Jihoafrické republiky získaly status uprchlíka v Rusku. Plány jihoafrického podnikatele Errola Muska...

15. dubna 2026  9:27

Budějovice vypověděly Dynamu smlouvu ze stadionu, majitelka hledá oporu na severu

Útočník Táborska Lukáš Matějka během zápasu s Českými Budějovicemi

Radní Českých Budějovic na středečním mimořádném zasedání potvrdili výpověď fotbalovému klubu na využívání stadionu. Pro zahraniční vedení Dynama to znamená kritický problém. Dohoda s majitelkou...

15. dubna 2026  9:10

Porážka Orbána mě netrápí, Magyar je dobrý člověk, prohlásil Trump

Prezident Spojených států Donald Trump přivítal maďarského premiéra Viktora...

Americký prezident Donald Trump řekl, že ho volební porážka maďarského premiéra Viktora Orbána netrápí. Šéfa vítězné strany Tisza Pétera Magyara označil za dobrého člověka. Trump před hlasováním...

15. dubna 2026  9:05

Přišli o firmu, teď dluží 300 milionů. Soudy s překupníky trvají třicet let

Premium
Hnidákovi. Příběh rodiny, která vybudovala úspěšnou firmu a místo, aby ji...

Manželům Věře a Jiřímu Hnidákovým je dvaasedmdesát a čtyřiašedesát let. Už téměř polovinu svého života se soudí a teď jim hrozí, že přijdou o dům, ve kterém bydlí. Dostali se totiž do kolotoče...

15. dubna 2026

Pro důstojný život v Česku je potřeba mzda téměř padesát tisíc, spočítali experti

Peníze. (Ilustrační foto)

Minimální důstojná mzda za práci na plný úvazek k pokrytí potřeb dospělého s dítětem, volného času i menšího spoření, činila loni v Česku 48 336 korun hrubého. Meziročně se zvedla o zhruba 2500...

15. dubna 2026  8:46

Hasiči po požáru likvidují skrytá ohniska, rypadlo odstranilo nestabilní část střechy

Hasiči na Žižkově pokračují v dohašování ubytovny, likvidují skrytá ohniska ve...

Po úterním rozsáhlém požáru ubytovny na pražském Žižkově pokračují hasiči i ve středu v dohašovacích pracích. Na místě likvidují skrytá ohniska v konstrukci střechy, která se částečně propadla. Během...

15. dubna 2026  8:25

