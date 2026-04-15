Stávající maďarská vláda dosluhujícího premiéra Viktora Orbána navzdory déle než čtyři roky trvající ruské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s Moskvou a nakupuje ruské energetické suroviny. Vztahy mezi Kyjevem a Budapeští jsou dlouhodobě napjaté a Maďarsko spolu se Slovenskem obviňovaly Kyjev, že schválně otálí s opravou ropovodu Družba, který v lednu na západě Ukrajiny poškodil ruský dronový útok. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý slíbil, že Družba bude opět funkční do konce dubna.
„Samozřejmě všichni doufají, že dodávky Družbou se do konce dubna obnoví. Pokud se tak stane, pak bude dlouho trvat doplnění strategických rezerv,“ řekl Magyar.
Orbánova vláda v minulosti čelila výtkám, že se odmítá odstřihnout od dodávek ruských energetických surovin. Kritici poukazují na to, že díky prodeji ropy a plynu získává Rusko peníze na financování války proti Ukrajině.
Orbánův konec jako úleva pro EU? Ani s Magyarem to nemusí mít úplně lehké
Magyar řekl, že i kdyby Maďarsko chtělo, nemůže se od ruské ropy z Družby zcela odstřihnout, neboť poloha země to neumožňuje. Družba tak zůstane zdrojem dodávek ropy, zároveň ale nová vláda bude usilovat i o další zdroje za co nejlepší ceny, dodal vítěz voleb.
Chorvatský premiér Andrej Plenković nicméně na březnovém summitu EU v Bruselu tvrzení Maďarska, že potřebuje ruskou ropu, odmítl. Chorvatsko podle Plenkoviče dokáže pokrýt maďarské potřeby přes ropovod Adria.
Magyar rovněž řekl, že se chce sejít s vedením maďarské ropné a plynárenské skupiny MOL, která mimo jiné provozuje bratislavskou rafinerii Slovnaft. Za nejdůležitější úkol nadcházejících týdnů označil zajištění bezpečnosti dodávek paliv.
„Nejchudší a nejzkorumpovanější země“
Maďarsko se pod Orbánovým vedením stalo podle Magyara nejchudší a nejzkorumpovanější zemí v Evropě. Dosluhujícího premiéra pak kritizoval za to, že nedokázal a nechtěl zajistit pro Maďarsko osm bilionů forintů (535 miliard Kč) z unijních fondů, zatímco ostatní členské státy z fondů prostředky čerpaly. „Nedělal nic, jen vetoval a lhal,“ řekl Magyar s odkazem na Orbánův postoj v EU, kde se Maďarsko stavělo do opozice vůči Bruselu. Magyar slíbil, že učiní vše, aby se Budapešť nyní k těmto penězům dostala.
Evropská komise přístup k části fondů Maďarsku zmrazila kvůli porušování principů právního státu a dalších základních hodnot EU. Komise dosud neschválila ani maďarský plán na využití prostředků z evropského finančního nástroje SAFE, který byl zřízen loni a který umožňuje půjčky na vojenské vybavení.
Magyar závodí s časem, chce velkou dohodu s Bruselem. Kreml zatím uspokojil
Od unijních peněz si Magyar slibuje investice na podporu malých a středních podniků a také do dopravy.
Na připravované návštěvě Polska chce Magyar s tamním premiérem Donaldem Tuskem hovořit i o vysokorychlostní trati mezi Budapeští a Varšavou.
Magyar dále řekl, že jeho vláda zachová a rozšíří sociální programy zavedené Orbánem. Jako příklad zmínil regulované ceny služeb bydlení včetně dotovaného palivového dříví. V Maďarsku, které má 9,5 milionu obyvatel, na dotované palivové dříví podle Magyara spoléhá 1,5 milionu lidí.
Magyar ve státem kontrolovaném rozhlasu Kossuth Rádió řekl, že rozpočet na palivové dřevo se od roku 2019 nezvýšil a stále činí pět miliard forintů (330 milionů Kč), zatímco na propagandu stát dává 20 miliard forintů (1,3 miliardy Kč).
Očekávaný budoucí premiér slíbil rovněž podporu regionům. Řekl, že jeho vláda mimo jiné zruší Orbánův plán na uzavření 38 nemocnic ve venkovských oblastech.