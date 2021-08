Mladí a neočkovaní. To jsou noví covidoví pacienti s těžkým průběhem

„Byl naprosto zdravý, sportovec, lezl na hory. Předpokládal, že pokud dostane covid, bude mít jen mírný průběh. Očkování si do těla dávat nechtěl, v nemocnici pak do něj dali snad každý lék, co existuje,“ vzpomínají pozůstalí na dvaačtyřicetiletého muže ze Southportu na severovýchodě Anglie, který nečekaně zemřel na covid.

„Den předtím, než měl být propuštěn z karantény po pozitivním testu, náhle zemřel na covid sedmadvacetiletý muž. Nic nenapovídalo tak rychlému průběhu,“ píší na opačné straně zeměkoule australská média. Podobných zpráv se v posledních dnech objevuje víc.