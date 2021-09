Nejohroženější jsou paradoxně ti po dvou vakcínách, řekl izraelský premiér

„Velmi důležitá věc, kterou si musí veřejnost uvědomit a kterou podle mého názoru většina lidí ještě nechápe: Paradoxně jsou nyní nejzranitelnější skupinou lidé, kteří byli naočkováni dvěma dávkami, a třetí ne,“ varoval premiér Bennett své spoluobčany už před dvěma týdny.

„Je to proto, že žijí s pocitem, že jsou chráněni, protože dostali dvě dávky. Nechápou, že druhá dávka časem eroduje proti variantě delta a že je třeba je rychle naočkovat třetí dávkou,“ pokračoval.

„Ti, kteří nebyli očkováni vůbec, si to uvědomují již 18 měsíců a zřejmě sedí zavření doma. Ale slabým místem jsou v tuto chvíli poprvé lidé středního věku. Tam pozorujeme nárůst nakažených,“ sdělil také premiér židovského státu.

Izrael, kde se vzedmula další vlna epidemie koronaviru, začal 1. srpna nabízet přeočkování už naočkovaným občanům nad 60 let, o dva týdny později pak snížil tuto hranici na lidi nad 50 let. Koncem srpna už třetí dávku mohou dostávat i děti od 12 let a výše.



Také firma Pfizer přiznává, že účinnost jejích vakcín se s časem snižuje. Třetí dávka podle ní zvyšuje protilátky proti původnímu viru SARS-CoV-2 i proti variantám včetně delty. Český velvyslanec v Tel Avivu Martin Stropnický v rozhovoru pro MF DNES řekl, že množství protilátek u přeočkovaných lidí je vyšší asi o patnáct procent.



Česká vláda 30. srpna schválila třetí dávku osm měsíců po druhé. Registrace k přeočkování třetí dávkou bude spuštěna 20. září. Doporučené má být zatím očkování pro všechny občany nad 60 let.

Připravme se na čtvrtou dávku

Ani to však podle všeho neznamená konec. „Izrael by se měl začít připravovat na případné zavedení čtvrté dávky vakcíny proti koronaviru,“ uvedl v sobotu izraelský národní koordinátor proti epidemii, aniž by upřesnil, kdy k tomu pravděpodobně dojde.

„Vzhledem k tomu, že virus je tady a zůstane tady, musíme se připravit i na čtvrtou dávku,“ řekl místnímu rozhlasu Salman Zarka. Hovořil v tomto smyslu o „pravidelných vlnách“, které se stanou neodmyslitelnou součástí života Izraelců.

Příští posilující očkovací látku by měla být upravena tak, aby poskytovala lepší ochranu proti novým variantám koronaviru, jako je právě například vysoce přenosný kmen delta.

Doposud více než šest milionů Izraelců, tedy naprostá většina obyvatel státu, dostalo alespoň jednu injekci vakcíny společnosti Pfizer, zatímco více než 5,5 milionu jich dostalo již dvě.