Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Česko se zdrželo hlasování o rezoluci OSN k ochraně klimatu. Jako jediný stát EU

Autor: ,
  7:00
Česká republika jako jediný stát EU nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním se zdržela hlasování, uvádí OSN. Přidala se tak k významným producentům ropy a plynu jako Katar, Bahrajn, Kazachstán či Kuvajt. Podle rezoluce by mohly státy vést se zeměmi, které neplní klimatické závazky, spory o odškodnění.
Valné shromáždění OSN přijímá rezoluci o ochraně klimatu. (20. května 2026)

Valné shromáždění OSN přijímá rezoluci o ochraně klimatu. (20. května 2026) | foto: UN News

Valné shromáždění OSN přijímá rezoluci o ochraně klimatu. (20. května 2026)
Lidé se procházejí po náměstí u Sféry před sídlem OSN v první den 80. zasedání...
Výsledky hlasování během zasedání Valného shromáždění OSN o návrhu rezoluce k...
Zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. (22. září 2025)
6 fotografií

Rezoluce podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora (ICJ), podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. ICJ se domnívá, že za některých okolností by státy poškozené klimatickými změnami mohly žádat o odškodnění.

Stanovisko soudu není závazné. Experti a ekologové ho však označují za přelomové.

Valné shromáždění OSN po několikaměsíční debatě závěry ICJ podpořilo. Pro rezoluci, jejíž původní text navrhl ostrovní stát Vanuatu, hlasovalo 141 států.

Ničí nás celý svět. Tichomořské ostrovní státy čelí pomalé klimatické záhubě

Dalších osm států, a sice Bělorusko, Írán, Izrael, Jemen, Libérie, Rusko, Saúdská Arábie a Spojené státy, hlasovalo proti. Česká republika a dalších 27 států, mezi kterými jsou významní producenti ropy a plynu jako Katar, Bahrajn, Kazachstán či Kuvajt, se zdržely hlasování.

ICJ ve svém stanovisku také tvrdil, že za některých podmínek by bylo možné žádat po státech, které neplnění své klimatické závazky, odškodnění a kompenzace.

Z rezoluce po vyjednávání vypadl návrh na zřízení mezinárodního registru škod způsobených neplněním klimatických závazků, který měl shromažďovat poznatky použitelné při sporech o odškodnění.

Byla ale podpořena možnost, aby státy, které změny klimatu výrazně poškozují, mohly vést se státy, které neplní své klimatické závazky, spory o odškodnění.

Macinka chystá škrty na ministerstvech, zruší například sekci ochrany klimatu

Rezoluce také státy vyzývá, aby plnily své mezinárodní závazky a usilovaly o to, aby nárůst teplot do konce století nepřesáhl 1,5 stupně ve srovnání s předprůmyslovou érou.

Rezoluci Valného shromáždění přivítal generální tajemník OSN António Guterres. Podle něj rezoluce ukazuje, že řešení klimatické krize není politickou volbou, ale právní povinností států. Podle Guterrese je schválení rezoluce „vítězstvím naší planety“, stojí v prohlášení OSN.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Topolánek: S nemocí jsem ztratil zábrany

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Druhá linka do USA. American Airlines spojí Prahu s Filadelfií, zájem je velký

Letecká společnost American Airlines zahájila pravidelné lety mezi Prahou a...

Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno.

21. května 2026  6:52

Francie rozhodne o stíhání Babiše za praní špinavých peněz a daňový únik do konce roku

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18....

Francouzská Národní finanční prokuratura (PNF) očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu země. mluvčí PNF Bérénice...

21. května 2026  6:25

Američan s podezřením na ebolu je v Praze. Na Bulovce stráví 21 dní v karanténě

Příprava na převoz Američana s podezřením na ebolu z ruzyňského letiště na...

Na pražském Letišti Václava Havla přistál speciální let z Ugandy, na jehož palubě byl americký lékař, který přišel do kontaktu s nákazou eboly. Do pražské Fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes...

20. května 2026  23:16,  aktualizováno  21. 5. 6:10

ANALÝZA: U soudu Musk prohrál, ale v něčem pravdu má. Ideály AI se drolí

Premium
Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor se společností OpenAI, která...

Gladiátorské zápasy technologických multimiliardářů jsou u konce. Vyzývatel Elon Musk prohrál, podle federálního soudu v Kalifornii podal žalobu na společnost OpenAI příliš pozdě. Otázkou zůstává,...

21. května 2026

Investice do čističek katastrofálních 400 miliard stát nebudou

Ústřední čistírna odpadních vod v Praze Bubenči

Za stočné si lidé v následujících letech nejspíš připlatí. Ačkoliv v posledních letech ceny vzrůstaly, do budoucna bude nutné alespoň z části zaplatit investice na nové čistírny odpadních vod, které...

21. května 2026

Stát přispěl na film o Milionu chvilek. Ministr Klempíř chce změnit zákon

Premium
Na demonstraci. Zakladatelé spolku Milion chvilek pro demokracii Benjamin Roll...

Na promítání toho filmu přišlo pár tisíc lidí. Do kin a na projekce pro studenty šel v březnu 2025, tedy zhruba půl roku před volbami do Sněmovny. Jmenuje se Chvilky naděje, jeho hlavními „hrdiny“...

21. května 2026

Bradáčová žádá přísnější trest pro žalobkyni Lastoveckou v bitcoinové kauze

Žalobkyně Petra Lastovecká

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová považuje výtku, kterou dostala olomoucká žalobkyně Petra Lastovecká za své vyjádření v médiích v bitcoinové kauze, za příliš mírný trest. Bradáčová se kvůli...

20. května 2026  22:47

V pražském domě se zabarikádoval muž, hrozil výbušninami

Policie zasahuje u zabarikádovaného muže v Praze. (20. května 2026)

Pražští policisté zasahovali v ulici Starodubečská, kde byl v domě zabarikádovaný muž. Vyhrožoval zbraní a výbušninami. Na místě byla zásahová jednotka a policejní vyjednavač, informovali policisté...

20. května 2026  22:07,  aktualizováno  22:30

Nepřijatelné, ohavné, nelidské. Evropa odsoudila chování Izraele vůči aktivistům

Evropské země odsoudily izraelský zásah proti flotile s pomocí pro Gazu

Několik evropských zemí v úterý odsoudilo izraelské zacházení s aktivisty z mezinárodní flotily, která směřovala do Pásma Gazy s humanitární pomocí. Reagovaly tak na video, které zachycuje desítky...

20. května 2026  20:04,  aktualizováno  21:35

Král Karel je mrtev, ohlásila britská stanice. A nechala část Anglie v šoku

Král Karel II. chce posílit vztahy s Evropskou unií

Jinak než trapasem se nedá nazvat chyba, které se v úterý dopustila britská stanice Radio Caroline. Falešné oznámení ohledně úmrtí krále Karla III. vyvolalo v zemi okamžitě pozdvižení a rádio pak na...

20. května 2026  21:28

NATO ztratilo schopnost zaručit členům bezpečnost, varoval Zalužnyj v Praze

Velvyslanec v Británii Valerij Zalužnyj hovoří během rozhovoru v Londýně. (2....

NATO ztratilo schopnost plně zaručit bezpečnost svých členů především kvůli své technické nepřipravenosti použít sílu v podmínkách moderní války a politické neschopnosti demokratických institucí...

20. května 2026  21:20

Ahmadínežád s Izraelci?! Nápad není tak šílený, jak bez pohledu za kulisy vypadá

Premium
Překvapení. Američané a Izraelci zvažovali Ahmadínežáda jako náhradu v čele...

Takže USA a Izraelci plánovali po svržení skalního íránského režimu instalovat stejně skalního exprezidenta Ahmadínežáda, pro něhož byli Velký a Malý satan.

20. května 2026  20:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.