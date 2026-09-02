Okresní soudce v Utahu Tony Graf dal za pravdu státním zástupcům, podle nichž mají přesvědčivé důkazy, že Robinson střelil Kirka do krku v době, kdy loni v září hovořil se studenty v areálu Utah Valley University ve městě Orem. Robinsonovi obhájci se pokusili zabránit soudnímu řízení, případně alespoň vyloučit možnost trestu smrti.
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V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Argumentovali tím, že státní zástupci neprokázali, že střelba na Kirka vystavila další osoby v jeho okolí riziku smrti. Jde přitom o přitěžující okolnost, která podle zákona umožňuje uložit Robinsonovi trest smrti.
„Každý krok v tomto procesu s sebou nese tíhu všeho, o co Charlieho rodina kvůli jeho vraždě přišla, zejména jeho děti, které vyrostou bez otce,“ uvedla Kirkova rodina v prohlášení.
Smrt 31letého konzervativního aktivisty a spojence Donalda Trumpa vyvolala silné reakce amerických politiků. Sám prezident podpořil pro pachatele nejvyšší trest. „Myslím, že ho máme. Přeji si pro něj trest smrti a Utah to umožňuje,“ uvedl Trump tehdy v rozhovoru pro stanici Fox News. O uložení trestu smrti hodlá usilovat také guvernér Utahu Spencer Cox. Dvaadvacetiletý Robinson byl zatčen 11. září nedaleko města St. George na jihu Utahu, kde vyrůstal.
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12. září 2025