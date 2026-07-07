Obskurní hádka, Česko vyslalo na summit dvě soupeřící delegace, píší v zahraničí

„Jako první přistál český premiér Andrej Babiš s doprovodem, které v Ankaře přivítal turecký ministr obchodu Ömer Bolat. Krátce poté přistálo druhé české vládní letadlo s prezidentem Petrem Pavlem. Toho přivítal turecký ministr kultury a cestovního ruchu Mehmet Nuri Ersoy,“ všímá si CNN.
Podle stanice česká vláda nedokázala vysvětlit, proč oba představitelé nemohli cestovat společně, přestože odlétali ze stejného místa s pouze hodinovým odstupem. Český kabinet tvrdí, že prezidenta s premiérem oddělil z bezpečnostních důvodů.
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Velkou roli přikládá server osobní nevraživosti mezi dvěma zmíněnými aktéry. „Pavel a Babiš se ohledně summitu přou už měsíce. České delegace při NATO tradičně zahrnují jak premiéra jako hlavu vlády, tak prezidenta jako hlavu státu,“ popisuje portál a připomíná proces s ústavní žalobou.
Poukazuje také na nejmenování Filipa Turka na pozici ministra životního prostředí. „Oba muži se však střetli kvůli řadě otázek, včetně Pavlova odmítnutí jmenovat do Babišovy vlády kontroverzního pravicového politika,“ popsala CNN.
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Stanice soudí, že Babiš se snažil zasáhnout prezidenta „tam, kde by to mohlo bolet“. „NATO je již léta Pavlovým domovským územím. Pavel, generál ve výslužbě,“ popsala televize.
„Bouřlivá debata“
Koncem června pak německý portál věnující se ústavnímu právu Verfassungsblog publikoval text s titulkem „Nenechávejte prezidenta doma“. „Před několika měsíci politický konflikt vyvrcholil bezprecedentním sporem o účast prezidenta na nadcházejícím summitu NATO v Ankaře a vedl k neobvykle rychlému zásahu českého Ústavního soudu,“ napsal.
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O „zablokování“ prezidenta napsal před dvěma týdny i list Financial Times. Rakouský deník Der Standard informoval na začátku července o „bouřlivé debatě v Praze“. „Na první pohled se to může zdát jako dětinská hádka, vedená především zraněnou hrdostí,“ popsal ve čtvrtek vídeňský list.
Sporu o účasti na summitu NATO v Ankaře se věnovala i agentura Reuters. „Česká vláda v pondělí pod tlakem soudu souhlasila s tím, aby se prezident Petr Pavel příští týden zúčastnil summitu NATO v Turecku, odmítla ho ale pověřit vedením delegace,“ napsala. Spor nazvala „nepříjemnou rozepří“.